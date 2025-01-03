Обнаружена невозможная спиральная галактика: астрономы не могут ее объяснить (фото)

Полностью сформированная спиральная галактика бросает вызов представлению о ранней истории космоса.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы сделали чрезвычайно важное открытие, которое меняет представление о ранней Вселенной, в частности, о формировании первых спиральных галактик. Считается, что для того, чтобы такие галактики приобрели четко выраженную структуру необходимы миллиарды лет. Но астрономы обнаружили спиральную галактику, которой потребовался всего один миллиард лет для того, чтобы сделать это. Пока что астрономы не могут объяснить каким образом произошло настолько быстрое формирование массивной галактики в ранней Вселенной, что противоречит теории. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

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Обнаруженная астрономами галактика принадлежит к типу спиральные галактики с упорядоченной структурой. Это значит, что она имеет четко выраженные спиральные рукава, галактический диск и балдж, то есть выпуклость над диском, где находятся старые звезды. Таким образом данная галактика очень похожа на спиральные галактики, которые смогли получить такую структуру только через миллиарды лет после начала формирования.

Галактика, которая получила название "Чжулун" (в честь божества в виде дракона, освещающего тьму из китайской мифологии) имела полностью сформированный вид и упорядоченную структуру всего через 1 млрд лет после Большого взрыва. То есть астрономы увидели ее такой, какой она была через 12,8 млрд лет после рождения Вселенной.

Эта древняя галактика имеет огромную массу, что сбивает с толку ученых. Ее масса составляет примерно 100 млрд масс Солнца и по этому показателю ее можно сравнить с нашей галактикой Млечный Путь. Но нашей галактике для того, чтобы получить такую массу потребовалось примерно 13 млрд лет.

Спиральная галактика "Чжулун" также имеет огромный размер. Астрономы оценили ее диаметр в 62 000 световых лет, что также добавляет загадочности этому объекту. Для сравнения размер Млечного Пути составляет 100 000 световых лет.

Спиральная галактика "Чжулун". Справа находится другая галактика, но она расположена намного ближе к нам Фото: ScienceAlert

По словам авторов исследования, скорость образования новых звезд в древней галактике также впечатляет, ведь она очень большая и превышает этот показатель у Млечного Пути. При этом астрономы считают, что сверхмассивная черная дыра в центре спиральной галактики относительно спокойная и не поглощает много материи.

Ученые говорят, что новое открытие показывает, что полностью сформированные спиральные галактики с упорядоченной структурой появились намного раньше, чем предполагалась. И галактика "Чжулун" является самой далекой известной галактикой такого типа, имеющей хорошо выраженные отдельные компоненты в своей структуре. Как показывает исследование, такие галактики, как Млечный Путь, могут формироваться примерно в 10 раз быстрее, чем считалось ранее, а это бросает вызов представлению о ранней Вселенной.

Самое интересное, что спиральные галактики в ранней Вселенной встречаются очень редко и они практически отсутствуют в период времени эквивалентный 2 млрд лет после Большого взрыва.

Как такая галактика сформировалась настолько быстро и получила огромные размер и массу, пока ученые не могут объяснить. По словам астрономов, это и другие открытия указывают на то, что ученые еще не полностью понимают способ рождения и роста галактик. Возможно, существуют еще неизвестные способы формирования спиральных галактик, которые еще предстоит обнаружить.

Астрономы намерены продолжить исследование далекой спиральной галактики, чтобы лучше понять ее природу и попытаться выяснить, как же все-таки она стала такой огромной и массивной намного быстрее, чем большинство подобных объектов.

Как уже писал Фокус, физики впервые увидели волновую природу атомов, хотя это считалось невозможным. Результаты нового эксперимента помогут создать чрезвычайно точные детекторы гравитационных волн, которые колеблются по всей Вселенной.

Также ученые, как уже писал Фокус, выяснили, почему в галактиках прекращается процесс формирования новых звезд. Оказалось, что причина кроется в центре этих астрономических объектов.