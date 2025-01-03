Палласиты: почему эти космические драгоценные камни полностью сбивают с толку ученых (фото)

Никто точно не знает, как образовался удивительный тип метеоритов под названием палласиты.

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Хотя Земля является удивительной планетой, все же некоторые самые удивительные объекты, обнаруженные на нашей планете, происходят из космоса. Это касается метеоритов под названием палласиты, пишет IFLScience.

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Метеориты являются обломками астероидов и их размер не превышает 1 метра. Очень часто метеориты проникают в атмосферу Земли и либо сгорают в ней, либо же падают на поверхность планеты.

Существуют разные типы метеоритов, но примерно 94% таких космических камней, которые падают на Землю являются каменистыми метеоритами, ведь по большей части состоят из силикатных минералов. Такие метеориты называются хондритами и их возраст оценивается в 4,5 млрд лет. Это значит, что они сохранили свой изначальный состав со времен образования Солнечной системы.

Также существуют железные метеориты, которые богаты железом и никелем. Они встречаются намного реже и ученые считают, что они откололись от огромных астероидов, которые стали настолько большими, что их внутренности расплавились под экстремальным давлением.Считается, что эти астероиды находились в стадии превращения в каменистую планету, похожую на Землю, у которой должно быть железное ядро, мантия и кора. Но эти астероиды были разрушены.

Фрагмент палласита Фото: IFLS

Но есть еще более редкий тип космических камней: железно-каменные метеориты. Они состоят примерно в одинаковых пропорциях из железа, никеля и каменистых минералов.

К этому типу принадлежат метеориты под названием палласиты. Они содержат большие оливково-зеленые кристаллы, которые представляю собой форму силиката магния и железа, известного как минерал оливин. При этом оливин может создавать на поверхности метеоритов красивые узоры, что делает их похожими на драгоценные камни.

Палласиты являются очень редким типом метеоритов, ведь ученые обнаружили всего примерно 300 таких космический камней. Палласиты также являются самым загадочным типом метеоритов, поскольку ученые точно не знают, как они были созданы.

Фрагмент палласита Фото: IFLS

Одни ученые считают, что палласиты образовались из астероидов, которые расплавились, что позволило им получить подобие ядра, мантии и коры. Данная теория гласит, что палласиты возникли на границе между ядром и мантией. Если это правда, то палласиты могут рассказать о том, как образуются каменистые планеты.

Другие ученые считают, что палласиты не могли образоваться подобным образом. Эта теория гласит, что данные камни возникли при столкновении между крупными и мелкими астероидами в ранней Солнечной системе. Это столкновение привело к тому, что материалы ядра и мантии будущей возможной каменистой планеты смешались вместе.

Из-за того, что палласиты являются очень редкими метеоритами, они пользуются большой популярностью у коллекционеров.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили новый способ создания кислорода и это меняет поиск инопланетной жизни. Ученые считают, что особенную химическую реакцию, приводящую к созданию кислорода, можно увидеть в верхних слоях атмосферы Марса.

Также Фокус писал том, что астрономы обнаружили самую далекую полностью сформированную спиральную галактику, которая бросает вызов моделям создания таких астрономических объектов. Ученые не могут пока объяснить, каким образом эта галактика стала огромной и массивной за достаточно короткий период времени по космическим меркам.