Палласити: чому ці космічні дорогоцінні камені повністю збивають з пантелику вчених (фото)

Ніхто точно не знає, як утворився дивовижний тип метеоритів під назвою палласити.

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Хоча Земля є дивовижною планетою, все ж деякі найдивовижніші об'єкти, виявлені на нашій планеті, походять із космосу. Це стосується метеоритів під назвою палласити, пише IFLScience.

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Метеорити є уламками астероїдів і їхній розмір не перевищує 1 метра. Дуже часто метеорити проникають в атмосферу Землі і або згорають у ній, або ж падають на поверхню планети.

Існують різні типи метеоритів, але приблизно 94% таких космічних каменів, що падають на Землю є кам'янистими метеоритами, адже здебільшого складаються із силікатних мінералів. Такі метеорити називаються хондритами і їхній вік оцінюється в 4,5 млрд років. Це означає, що вони зберегли свій початковий склад з часів утворення Сонячної системи.

Також існують залізні метеорити, які багаті на залізо і нікель. Вони зустрічаються набагато рідше і вчені вважають, що вони відкололися від величезних астероїдів, які стали настільки великими, що їхні нутрощі розплавилися під екстремальним тиском. Вважають, що ці астероїди перебували на стадії перетворення на кам'янисту планету, схожу на Землю, в якої повинно бути залізне ядро, мантія і кора. Але ці астероїди були зруйновані.

Фрагмент паласиту Фото: IFLS

Але є ще більш рідкісний тип космічних каменів: залізно-кам'яні метеорити. Вони складаються приблизно в однакових пропорціях із заліза, нікелю і кам'янистих мінералів.

До цього типу належать метеорити під назвою палласити. Вони містять великі оливково-зелені кристали, які являють собою форму силікату магнію і заліза, відомого як мінерал олівін. При цьому олівін може створювати на поверхні метеоритів красиві візерунки, що робить їх схожими на дорогоцінні камені.

Палласіти є дуже рідкісним типом метеоритів, адже вчені виявили всього приблизно 300 таких космічний каменів. Палласіти також є найзагадковішим типом метеоритів, оскільки вчені точно не знають, як вони були створені.

Фрагмент паласиту Фото: IFLS

Одні вчені вважають, що паласити утворилися з астероїдів, які розплавилися, що дало їм змогу отримати подобу ядра, мантії та кори. Ця теорія свідчить, що палласити виникли на кордоні між ядром і мантією. Якщо це правда, то палласити можуть розповісти про те, як утворюються кам'янисті планети.

Інші вчені вважають, що паласити не могли утворитися подібним чином. Ця теорія свідчить, що це каміння виникло під час зіткнення між великими і дрібними астероїдами в ранній Сонячній системі. Це зіткнення призвело до того, що матеріали ядра і мантії майбутньої можливої кам'янистої планети змішалися разом.

Через те, що паласити є дуже рідкісними метеоритами, вони користуються великою популярністю у колекціонерів.

Як уже писав Фокус, вчені виявили новий спосіб створення кисню і це змінює пошук інопланетного життя. Вчені вважають, що особливу хімічну реакцію, що призводить до створення кисню, можна побачити у верхніх шарах атмосфери Марса.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найдальшу повністю сформовану спіральну галактику, яка кидає виклик моделям створення таких астрономічних об'єктів. Вчені не можуть поки пояснити, яким чином ця галактика стала величезною і масивною за досить короткий період часу за космічними мірками.