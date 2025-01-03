Виявлено чорну діру, якої не вистачає у Всесвіті: чому астрономи розчаровані (фото)

Дослідження показує, що чорні діри проміжної маси все ще залишаються невловимими.

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Нове дослідження принесло погані новини для астрономів, які вважали, що виявили невловиму чорну діру проміжної маси. Виявилося, що це зовсім інший об'єкт, вірніше інші чорні діри. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Live Science.

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Чорні діри проміжної маси є відсутньою ланкою еволюції чорних дір, які досі астрономам не вдалося виявити. Хоча вважається, що такі чорні діри мають бути дуже поширеними у Всесвіті.

Чорні діри проміжної маси є відсутньою ланкою еволюції чорних дір, які досі астрономам не вдалося виявити Фото: ScienceAlert

Чорні діри проміжної маси знаходяться посередині між чорними дірами зоряної маси (їхня маса в 100 — 1000 разів більша за масу Сонця) і надмасивними чорними дірами (їхня маса в мільйони і мільярди разів більша за масу Сонця). Вважається, що саме злиття чорних дір проміжної маси дозволило виникнути надмасивним чорним дірам у центрах більшості галактик.

Зоряне скупчення Омега Центавра Фото: NASA

Чорні діри проміжної маси виявити неймовірно складно, і вони залишаються досі невловимими об'єктами. Річ у тім, що чорні діри можна виявити тільки тоді, коли їх оточує хмара з яскравої гарячої матерії, яку поглинає чорна діра. Вважається, що чорні діри проміжної маси не мають такої хмари навколо, а тому їх можна побачити тільки завдяки їхньому гравітаційному впливу на сусідні зірки.

Зоряне скупчення Омега Центавра у вищій роздільній здатності Фото: NASA

Минулого року астрономи представили дослідження, в якому передбачалося, що гравітація чорної діри проміжної маси в центрі щільного зоряного скупчення Омега Центавра в Чумацькому Шляху впливає на занадто велику швидкість руху зірок. Тобто зірки рухаються набагато швидше, ніж повинні. Учені припустили, що в центрі зоряного скупчення розташована чорна діра проміжної маси, маса якої приблизно у 8000 разів більша, ніж у Сонця.

Тепер же автори нового дослідження провели повторний аналіз зоряного скупчення Омега Центавра і дійшли висновку, що насправді на швидкість руху зірок впливає група чорних дір зоряної маси. Нове дослідження підтверджує теорію про те, що такі чорні діри активно ростуть у щільних зоряних скупченнях.

Водночас, як вважають учені, нові дані вказують на те, що поруч із групою чорних дір зоряної маси може перебувати і невловима чорна діра, маса якої приблизно в 6000 разів більша, ніж у Сонця. Але точних підтверджень цьому поки що немає.

Що стосується зоряного скупчення Омега Центавра, то вважається, що воно є залишком карликової галактики, яку поглинув мільярди років тому Чумацький Шлях.

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