Трагическая новогодняя ночь в Киеве: "Шахеды" ударили возле Банковой, пострадала 90-летняя мама Вагифа Алиева

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В новогоднюю ночь 2025 года столица Украины снова подверглась удару российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Атака вызвала значительные разрушения: обломки уничтожили два этажа жилого дома в Печерском районе, а также нанесли ущерб инфраструктуре. Среди пострадавших оказалась 90-летняя киевлянка Алия Алиева, которая несмотря на возраст и угрозы, осталась в родном городе, отказавшись эвакуироваться с начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет ТСН.

"Чудо Нового года"

Как рассказала госпожа Алия, она планировала встретить Новый год дома, и к ней приехал старший сын, Вагиф Алиев. Он предлагал забрать мать к внучкам и правнукам, но она отказалась. Тогда Вагиф решил остаться вместе с ней. Однако госпожа Алия настояла, чтобы сын вернулся домой.

"Когда услышали взрыв, я думала только о своих родных"

Алия Алиева проснулась от мощного взрыва около шести утра. "Первая мысль была о том, все ли живы. Голова шла кругом, а сердце выпрыгивало из груди", — поделилась она.

Благодаря спасателям, которые оперативно прибыли на место происшествия, госпоже Алии удалось избежать серьезных травм. Однако шок и разрушения, которые она увидела вокруг, оставили глубокий след.

Несокрушимость духа и верность Украине

Алия Алиева, которая родом из Баку, переехала в Киев в начале 80-х годов. Ее старший сын родился в Ашхабаде, а внучки и правнуки родились в Украине и считают ее своей Родиной.

"У меня есть дом в Баку и в Ашхабаде, и я могу уехать в любой момент, но я не могла оставить место, где живет моя семья. Это моя земля, и здесь мое сердце," — говорит она.

"Я даже предлагала Вагифу в первые дни полномасштабного вторжения вывезти внучек и правнуков за границу, но он отказался. Он сказал, что Украина — это наш дом, и мы должны оставаться здесь, чтобы поддерживать свою страну и помогать ее отстраивать. Что важно, он ни разу не покидал Украину во время войны. Я очень горжусь тем, что мои дети и внуки разделяют эту любовь к нашей земле и остаются преданными Украине, даже в самые тяжелые времена," — добавляет Алия Алиева.

В результате новогодней атаки в Киеве пострадали семь человек, двое погибли. Обломки дронов повредили жилые дома и объекты инфраструктуры. Эта ночь стала очередным испытанием для украинцев, которые, несмотря на все, не теряют веру в свою страну.

Сын Алии Алиевой, Вагиф Алиев, — известный киевский девелопер, внесший значительный вклад в развитие городской инфраструктуры. В тот вечер судьба решила, что его жизнь будет сохранена благодаря матери, которая настояла на том, чтобы он вернулся домой.

Эта история — еще одно доказательство силы украинского народа, который, даже в самые тяжелые времена, остается мужественным, несокрушимым и полным веры в победу.