Трагічна новорічна ніч у Києві: "Шахеди" вдарили біля Банкової, постраждала 90-річна мама Вагіфа Алієва

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У новорічну ніч 2025 року столиця України знову зазнала удару російських дронів-камікадзе типу "Шахед". Атака спричинила значні руйнування: уламки знищили два поверхи житлового будинку у Печерському районі, а також завдали шкоди інфраструктурі. Серед постраждалих опинилася 90-річна киянка Алія Алієва, яка незважаючи на вік і загрози, залишилася у рідному місті, відмовившись евакуюватися з початку повномасштабного вторгнення. Про це пише ТСН.

"Диво Нового року"

Як розповіла пані Алія, вона планувала зустріти Новий рік вдома, і до неї приїхав старший син, Вагіф Алієв. Він пропонував забрати матір до онучок та правнуків, але вона відмовилася. Тоді Вагіф вирішив залишитися разом із нею. Проте пані Алія наполягла, щоб син повернувся додому.

"Коли почули вибух, я думала тільки про своїх рідних"

Алія Алієва прокинулася від потужного вибуху близько шостої ранку. "Перша думка була про те, чи всі живі. Голова йшла обертом, а серце вистрибувало з грудей", – поділилася вона.

Завдяки рятувальникам, які оперативно прибули на місце події, пані Алії вдалося уникнути серйозних травм. Проте шок і руйнування, які вона побачила навколо, залишили глибокий слід.

Незламність духу та вірність Україні

Алія Алієва, яка родом із Баку, переїхала до Києва на початку 80-х років. Її старший син народився в Ашхабаді, а онучки та правнуки народилися в Україні й вважають її своєю Батьківщиною.

"У мене є дім у Баку та в Ашхабаді, і я можу виїхати будь-якої миті, але я не могла залишити місце, де живе моя родина. Це моя земля, і тут моє серце," – каже вона.

"Я навіть пропонувала Вагіфу в перші дні повномасштабного вторгнення вивезти онучок і правнуків за кордон, але він відмовився. Він сказав, що Україна – це наш дім, і ми маємо залишатися тут, щоб підтримувати свою країну й допомагати її відбудовувати. Що важливо, він жодного разу не покидав України під час війни. Я дуже пишаюся тим, що мої діти й онуки розділяють цю любов до нашої землі й залишаються відданими Україні, навіть у найважчі часи," – додає Алія Алієва.

Унаслідок новорічної атаки в Києві постраждало семеро людей, двоє загинули. Уламки дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Ця ніч стала черговим випробуванням для українців, які, попри все, не втрачають віру у свою країну.

Син Алії Алієвої, Вагіф Алієв, – відомий київський девелопер, який зробив значний внесок у розвиток міської інфраструктури. Того вечора доля вирішила, що його життя буде збережене завдяки матері, яка наполягла на тому, щоб він повернувся додому.

Ця історія – ще один доказ сили українського народу, який, навіть у найважчі часи, залишається мужнім, незламним і сповненим віри у перемогу.