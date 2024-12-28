Відпроситися не змогли? "Квартал 95" пожартував про Зеленського та Єрмака (відео)

"Студія Квартал 95" показала скетч, присвячений президенту України, колишньому актору та художньому керівнику Володимиру Зеленському. Також у "замальовці" пожартували про главу президентського офісу Андрія Єрмака.

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"Студія Квартал 95" випустила традиційний різдвяно-новорічний випуск, де під час одного зі скетчів учасники шоу, розливаючи шампанське, з сумом згадують Володимира Зеленського, який, за їх словами, вже давно не відвідував їхні концерти. Аби розрадити друзів, актор Євген Кошовий виніс на сцену ростову фігуру глави держави.

Сценку з "Володимиром Зеленським" можна подивитися з 1:20:06 до 1:27:50

Тримаючи у руках бокал, він зазначив, що Володимир Зеленський на посту президента схуд та відростив бороду.

Утім, "кварталівці" нібито ніяк не могли повірити, що на сцені "Зеленський", тому "Лисий з кварталу" виніс на сцену ще один "манекен", глави офісу президента Андрія Єрмака.

"Так трошечки звичніше", — погодилися актори.

Актор Юрій Ткач подякував "Зеленському" за тисячу гривень та пожалів, що "президенту" не вдалося "відпроситися".

Наприкінці Євген Кошовий побажав, щоб Володимир Зеленський одягнув класичний костюм. Тому що коли президент змінить свій нинішній одяг, який нагадує однострій, це означатиме, що мрія кожного українця здійснилася, — зауважив він.

Нагадаємо, у анонсі новорічного концерту "Квартал 95" показав дивну карту України, начебто без Криму. Територія України була позначена сірим кольором, при цьому Кримський півострів напівпрозорий, його майже не видно, наче його віднесли до РФ.

У студії "Квартал 95" відреагували на скандал з "відсутністю" Криму на карті України. Творці розважального шоу повідомили, що "збільшили контрастність", адже насправді півострів на карті був, просто його погано видно.