"Зрада скасовується": у "Кварталі 95" відреагували на скандал з картою "без Криму" (відео)

Відео, на якому Крим "майже не видно", видалили з мережі після хвилі обурення від українців. Тепер гумористи показали новий ролик, у якому збільшили контрастність карти.

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У Студії "Квартал 95" відреагували на скандал з начебто відсутністю Криму на карті України. Відредаговане відео гумористи опублікували на своїй сторінці в Instagram.

Творці новорічного розважального випуску повідомили, що "збільшили контрастність", адже насправді Крим на карті є, просто його доволі погано видно.

"Зрада скасовується) Збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко "погіршився зір". Ми не офтальмологи, але між "майже не видно" і "немає" є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради. Коли всі крапки над "і" розставлені, традиційно зустрічаємо новорічні свята на каналі 1+1 Україна один під кутю, а інший під ялинку", — зазначила пресслужба "Кварталу 95", показавши ролик уже з оновленою картою.

Попереднє відео, на якому Крим "майже не видно", видалили з мережі після хвилі обурення від українців.

"Квартал 95" прокоментував скандал з відсутністю Криму на карті України

Нагадаємо, гумористи "Кварталу 95" використали відео загиблого воїна під час виступу.

Також Фокус писав про деякі інші скандал з випусками "Кварталу 95": гумористи показали номер, у якому висміювали українку з окупованого міста Скадовськ та українку-біженку, яка повернулась з-за кордону на батьківщину.