"Зрада отменяется": в "Квартале 95" отреагировали на скандал с картой "без Крыма" (видео)

Видео, на котором Крым "почти не видно", удалили из сети после волны возмущения от украинцев. Теперь юмористы показали новый ролик, в котором увеличили контрастность карты.

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В Студии "Квартал 95" отреагировали на скандал с якобы отсутствием Крыма на карте Украины. Отредактированное видео юмористы опубликовали на своей странице в Instagram.

Создатели новогоднего развлекательного выпуска сообщили, что "увеличили контрастность", ведь на самом деле Крым на карте есть, просто его довольно плохо видно.

"Зрада отменяется) Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и искателями зрады. Когда все точки над "і" расставлены, традиционно встречаем новогодние праздники на канале 1+1 Украина один под кутью, а другой под елку", — отметила пресс-служба "Квартала 95", показав ролик уже с обновленной картой.

Предыдущее видео, на котором Крым "почти не видно", удалили из сети после волны возмущения от украинцев.

"Квартал 95" прокомментировал скандал с отсутствием Крыма на карте Украины

Напомним, юмористы "Квартала 95" использовали видео погибшего воина во время выступления.

Также Фокус писал о некоторых других скандалах с выпусками "Квартала 95": юмористы показали номер, в котором высмеивали украинку из оккупированного города Скадовск и украинку-беженку, которая вернулась из-за границы на родину.