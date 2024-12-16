"Зрада отменяется": в "Квартале 95" отреагировали на скандал с картой "без Крыма" (видео)
Видео, на котором Крым "почти не видно", удалили из сети после волны возмущения от украинцев. Теперь юмористы показали новый ролик, в котором увеличили контрастность карты.
В Студии "Квартал 95" отреагировали на скандал с якобы отсутствием Крыма на карте Украины. Отредактированное видео юмористы опубликовали на своей странице в Instagram.
Создатели новогоднего развлекательного выпуска сообщили, что "увеличили контрастность", ведь на самом деле Крым на карте есть, просто его довольно плохо видно.
"Зрада отменяется) Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и искателями зрады. Когда все точки над "і" расставлены, традиционно встречаем новогодние праздники на канале 1+1 Украина один под кутью, а другой под елку", — отметила пресс-служба "Квартала 95", показав ролик уже с обновленной картой.
Предыдущее видео, на котором Крым "почти не видно", удалили из сети после волны возмущения от украинцев.
Напомним, юмористы "Квартала 95" использовали видео погибшего воина во время выступления.
Также Фокус писал о некоторых других скандалах с выпусками "Квартала 95": юмористы показали номер, в котором высмеивали украинку из оккупированного города Скадовск и украинку-беженку, которая вернулась из-за границы на родину.