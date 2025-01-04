Жінка спостерігала за новорічним феєрверком, а потім побачила щось значно цікавіше

В описі до вірусного ролика Джессі зазначила, що це одна з найкрутіших подій, які вона бачила на власні очі.

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Джессі з Ісландії спостерігала за феєрверком у новорічну ніч, а потім побачила у небі щось значно цікавіше. Як з’ясувалося, водночас утворилось північне сяйво — рідкісне атмосферне видовище. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши велику кількість переглядів. Вподобайок та інших реакцій.

"Я змінила свої плани на Новий рік. Вирішила святкувати не в центрі міста, а на околицях. Вдягнувшись тепліше, пробралася крізь сніг до потрібної локації, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Дуже сподівалася, що північне сяйво, про яке говорили у прогнозі, буде видно крізь смог від феєрверків", — розповіла очевидиця в інтерв'ю Newsweek.

Північне сяйво 1 січня

На її подив, північне сяйво й справді з'явилося. Джессі зняла це на відео, яке зібрало понад 1,3 мільйона переглядів у TikTok. В описі до вірусного ролика авторка зазначила, що це одна з найкрутіших подій, які вона бачила.

"Щойно феєрверки почали набирати обертів, як раптом з'явилося північне сяйво! Сподіваюся, це добрий знак для 2025 року!" — додала жителька Ісландії.

Користувачі TikTok були в захваті від побаченого. Багато хто з глядачів поділився своєю реакцією у коментарях.

"Природа подарувала нам власний феєрверк";

"Той факт, що ви його бачити, попри те, скільки довкола було світла, показує, наскільки сильне це сяйво";

"Ісландія у моєму "списку бажань". Заради цього видовища я б пішла на все".

За даними National Geographic, північне сяйво також можна побачити у таких країнах, як Канада, Норвегія, Швеція, Фінляндія та США.

Нагадаємо, 25-річна Енжел регулярно літає комерційними авіарейсами й нещодавно здійснила чергову подорож з американського міста Фенікс до британської столиці — Лондона. Як з’ясувалось, такі мандрівки для жінки — велике випробування, адже у 15 років їй поставили діагноз "множинна алергія". Крайня мандрівка стала для неї дуже емоційною через персональне оголошення від пілота.

А от молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.