Женщина наблюдала за новогодним фейерверком, а потом увидела нечто гораздо интереснее

В описании к вирусному ролику Джесси отметила, что это одно из самых крутых событий, которые она видела собственными глазами.

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Джесси из Исландии наблюдала за фейерверком в новогоднюю ночь, а потом увидела в небе нечто гораздо интереснее. Как выяснилось, одновременно образовалось северное сияние — редкое атмосферное явление. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

"Я изменила свои планы на Новый год. Решила праздновать не в центре города, а на окраинах. Одевшись теплее, пробралась сквозь снег к нужной локации, откуда открывается прекрасный вид на город. Очень надеялась, что северное сияние, о котором говорили в прогнозе, будет видно сквозь смог от фейерверков", — рассказала очевидица в интервью Newsweek.

Северное сияние 1 января

К ее удивлению, северное сияние действительно появилось. Джесси сняла это на видео, которое собрало более 1,3 миллиона просмотров в TikTok. В описании к вирусному ролику автор отметила, что это одно из самых крутых событий, которые она видела.

"Только фейерверки начали набирать обороты, как вдруг появилось северное сияние! Надеюсь, это хороший знак для 2025 года!" — добавила жительница Исландии.

Пользователи TikTok были в восторге от увиденного. Многие из зрителей поделились своей реакцией в комментариях.

"Природа подарила нам собственный фейерверк";

"Тот факт, что вы его видели, несмотря на то, сколько вокруг было света, показывает, насколько сильное это сияние";

"Исландия в моем "списке желаний". Ради этого зрелища я бы пошла на все".

По данным National Geographic, северное сияние также можно увидеть в таких странах, как Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия и США.

Напомним, 25-летняя Энжел регулярно летает коммерческими авиарейсами и недавно совершила очередное путешествие из американского города Феникс в британскую столицу — Лондон. Как выяснилось, такие путешествия для женщины — большое испытание, ведь в 15 лет ей поставили диагноз "множественная аллергия". Крайнее путешествие стало для нее очень эмоциональным из-за персонального объявления от пилота.

А вот молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.