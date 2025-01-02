"С нами больная": пассажирка расплакалась, когда пилот сделал о ней персональное объявление (видео)

Энжел призналась, что люди преимущественно относятся к ее проблеме с пониманием, но некоторые грубят и начинают делать замечания.

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25-летняя Энжел регулярно летает коммерческими авиарейсами и недавно совершила очередное путешествие из американского города Феникс в британскую столицу — Лондон. Как выяснилось, такие путешествия для женщины — большое испытание, ведь в 15 лет ей поставили диагноз "множественная аллергия". Крайнее путешествие стало для нее очень эмоциональным из-за персонального объявления от пилота.

"У меня аллергия на все орехи, семена, масло, горчицу, апельсины, клубнику и кокосы. Больше всего проблем вызывают именно орехи, их запах может навредить мне, а это становится проблемой, когда вы в течение нескольких часов находитесь в самолете с другими пассажирами", — рассказывает женщина в интервью Newsweek.

Британка похвалила две авиакомпании, в частности Southwest и British Airways (BA), за то, что они проявляют больше всего внимания к пассажирам в таких случаях.

Недавно она опубликовала ролик на своей странице в TikTok, который мгновенно стал вирусным. В кадре пассажирка сидит у иллюминатора, когда голос по внутренней связи объявляет: "С нами больная пассажирка, у нее серьезная аллергия на орехи. Мы просим воздержаться от употребления арахиса или ореховых закусок, которые вы могли взять с собой на борт самолета. Спасибо за помощь и сотрудничество".

Британка страдает из-за сильной аллергии Фото: TikTok

Энжел призналась, что ей не всегда так везет.

"Некоторые люди относятся к этому с пониманием, а другие — грубо и начинают делать замечания, мол, они все равно откроют орехи, потому что якобы аллергия, которая передается воздушно-капельным путем, ненастоящая", — говорит она.

В комментариях к видео зрители начали активно делиться своими мыслями.

"На одном рейсе подобное объявление сделали для меня. Сосед по креслу повернулся и прошептал, что ему все равно. Пришлось сказать, что та пассажирка с аллергией — это я", — написала одна из участниц обсуждения.

Другой пользователь добавил: "Я понятия не имел, что съесть немного орехов в самолете — это проблема! Не могу вспомнить, когда в последний раз ел орехи во время полета, но учту это на будущее".

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирка отказалась уступить место своего мужа супругам с ребенком. Эта история завирусилась на одном из форумов на платформе Reddit, собрав большое количество реакций. Интернет-сообщество начало обсуждать, правильно ли поступила женщина.

А вот Кэссиди Бонд перед рейсом в Австралию приняла таблетку успокоительного и была удивлена, когда проснулась и не обнаружила в самолете других пассажиров. Вокруг нее суетились стюардессы с испуганными глазами.