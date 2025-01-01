Самолет задержали из-за опоздания пассажиров: женщина в салоне показала свою реакцию и прославилась

Рассказав об этой истории в TikTok, Джесси получила ряд неоднозначных комментариев от пользователей сети. Как выяснилось, далеко не все зрители поддержали ее позицию.

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Американка Джесси летела из международного аэропорта Ламберт-Сент-Луис в Миссури в международный аэропорт Лос-Анджелеса в Калифорнии рейсом авиакомпании Southwest Airlines. В какой-то момент женщина услышала объявление о задержке ее рейса из-за четырех опаздывающих пассажиров. Свою реакцию на это она сняла на видео, которое позже завирусилось в TikTok.

"Стюардесса сказала, что пассажиры находятся в самолете, который немного задерживается, поэтому мы подождем. Никто не стонал. Когда через 20 минут они садились на борт, все были очень рады их видеть", — рассказывает путешественница в интервью Newsweek.

Реакция сообщества

Написав об этом в TikTok, Джесси получила ряд неоднозначных комментариев.

"Обожаю! Однако, если у вас пересадка в следующем пункте назначения? Из-за ожидания этих людей вы сами можете опоздать" — написала одна из участниц обсуждения;

Другой юзер добавил: "Поддерживаю такое решение, когда задержка не зависит от пассажиров, но если они плохо спланировали свое время и думали, что смогут приземлиться за 20 минут до взлета, то я прошу прощения";

"Однажды я летела рейсом, который задержали из-за 20-30 опоздавших пассажиров, им нужна была срочная медицинская помощь. Люди на борту жаловались и свистели", — поделилась своей историей еще одна зрительница.

"Комментарии к моему видео очень смешные. Многие люди написали: "О, видимо, это был первый класс!". Но нет! Это лучшее ощущение, потому что рейс поздний, этим пассажирам не пришлось ночевать в каком-то случайном городе. Держу пари, они думали, что опоздали", — резюмирует автор видео.

Кстати, по данным Комиссии по безопасности занятости США, от 1 до 2% путешественников пропускают свои рейсы.

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирка отказалась уступить место своего мужа супругам с ребенком. Эта история завирусилась на одном из форумов на платформе Reddit, собрав большое количество реакций. Интернет-сообщество начало обсуждать, правильно ли поступила женщина.

А вот Кэссиди Бонд перед рейсом в Австралию приняла таблетку успокоительного и была удивлена, когда проснулась и не обнаружила в самолете других пассажиров. Вокруг нее суетились стюардессы с испуганными глазами.