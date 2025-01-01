Літак затримали через запізнення пасажирів: жінка у салоні показала свою реакцію і прославилась

Розповівши про цю історію у TikTok, Джессі отримала низку неоднозначних коментарів від користувачів мережі. Як з’ясувалось, далеко не всі глядачі підтримали її позицію.

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Американка Джессі летіла з міжнародного аеропорту Ламберт-Сент-Луїс в Міссурі до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса у Каліфорнії рейсом авіакомпанії Southwest Airlines. У якийсь момент жінка почула оголошення про затримку її рейсу через чотирьох пасажирів, які запізнюються. Свою реакцію на це вона зняла на відео, яке пізніше завірусилось у TikTok.

"Стюардеса сказала, що пасажири перебувають на літаку, що трохи затримується, тому ми почекаємо. Ніхто не стогнав. Коли через 20 хвилин вони сідали на борт, всі були дуже раді їх бачити", — розповідає мандрівниця в інтерв’ю Newsweek.

Реакція спільноти

Написавши про це в TikTok, Джессі отримала низку неоднозначних коментарів.

"Обожнюю! Однак, якщо у вас пересадка в наступному пункті призначення? Через очікування цих людей ви самі можете запізнитися" — написала одна з учасниць обговорення;

Інший юзер додав: "Підтримую таке рішення, коли затримка не залежить від пасажирів, але якщо вони погано спланували свій час і думали, що зможуть приземлитися за 20 хвилин до зльоту, то я перепрошую";

"Одного разу я летіла рейсом, який затримали через 20-30 пасажирів, які запізнювалися, бо їм потрібна була термінова медична допомога. Люди на борту скаржилися й свистіли", — поділилась своєю історією ще одна глядачка.

"Коментарі до мого відео дуже смішні. Багато людей написали: "О, мабуть, це був перший клас!". Але ні! Це найкраще відчуття, бо рейс пізній, тож пасажирам не довелося ночувати в якомусь випадковому місті. Б'юся об заклад, вони думали, що запізнилися", — резюмує авторка відео.

До речі, за даними Комісії з безпеки зайнятості США, від 1 до 2% мандрівників пропускають свої рейси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирка відмовилася поступитися місцем свого чоловіка подружжю з дитиною. Ця історія завірусилась на одному з форумів на платформі Reddit, зібравши велику кількість реакцій. Інтернет-спільнота почала обговорювати, чи правильно вчинила жінка.

А от Кессіді Бонд перед рейсом в Австралію прийняла таблетку заспокійливого й була здивована, коли прокинулася і не виявила в літаку інших пасажирів. Довкола неї метушились стюардеси з переляканими очима.