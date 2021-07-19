Пасажири чекали добу: рейс Wizz Air з Афін до Києва затримали без пояснення причин (відео)

Компанія кілька разів переносила виліт, надсилаючи пасажирам лише новий час відправлення. Зрештою людей змусили чекати вильоту під пекельним сонцем.

Сотні пасажирів рейсу W66268 авіакомпанії Wizz Air з аеропорту Афін в аеропорт імені Сікорського в Києві (Жуляни) були змушені майже добу чекати свого вильоту. Спочатку рейс повинен був стартувати 18 липня о 21:35, однак пасажирам прийшло повідомлення про його перенесення на 15:30 наступного дня.

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Як пише "23 Канал" із посиланням на пасажирів рейсу, представники компанії не повідомляли людям про причини затримки літака. Замість якихось подробиць того, що відбувається, вони, за словами журналістів, отримували лише повідомлення від компанії про наступний ймовірний час вильоту.

Вдень Telegram-канал KievMap із посиланням на пасажирів повідомив, що їх вивели навулицю до літака і вони були змушені під пекельним сонцем очікувати посадки.

"Добу не можемо вилетіти з Афін рейсом Wizzair W66268. Повинні були летіти вчора о 21:35. Рейс переносили кілька разів, отримали 15 повідомлень від Візз із постійною зміною часу. Останнє було о 01:15 ночі, але о 12 прийшло, що рейс перенесли майже на добу на 15:30 сьогодні 19.07. Приблизно о 2-3 ночі, після мук працівників аеропорту (представництва Візз тут немає), нас відвезли в готель. Зараз привезли до літака і 40 хв тримали на сонці +40, поки вони щось качали в літак. Ніхто на питання не відповідає. Сподіваємося, що долетимо все ж таки", — цитує канал власників квитків на рейс.

[ + – ] Джерело: KievMap

Сервіс Flightstats повідомляє, що літак вилетів з Афін тільки о 17:03 19 липня, а приземлився в українській столиці о 18:57. Так, літак вилетів як мінімум на 20 годин пізніше, ніж спочатку планувалося. Про причини затримки невідомо досі.

Раніше Фокус розповідав, що українців не пустили на борт літака Wizz Air "Київ — Таллінн". 9 липня пасажирів не допустили до посадки навіть після того, як дозвіл на вʼїзд у країну підтвердили естонські прикордонники. Свою заборону представники авіакомпанії пояснили карантинними правилами Естонії.

Також Фокус повідомляв, що в аеропорту Харкова пасажирів не пустили в літак через брак місць. На один із рейсів до Туреччини продали більше квитків, ніж було місць на борту. В авіакомпанії заявили, що нестача місць викликана заміною літака, а пасажирів, які не потрапили на борт, відправили в Туреччину іншими рейсами.