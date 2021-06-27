"Ви не полетите": в аеропорту Харкова пасажирів не пустили в літак через брак місць (відео)

На один з рейсів до Туреччини продали більше квитків, ніж було місць на борту. Пасажирам запропонували написати заяву на ім'я представника компанії.

Пасажирів в аеропорту Харкова не пустили на борт літака авіакомпанії SkyUp, і повітряне судно без них вилетіло до Туреччини, повідомляє УНІАН.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як розповіла одна з пасажирок, їх не пустили на борт літака до Туреччини через брак місць в салоні: авіаперевізник продав 210 квитків на рейс, а в літаку всього 189 посадочних місць.

Дівчина також поскаржилася, що представники компанії неохоче спілкувалися з пасажирами, яких не пустили на борт літака через брак посадочних місць.

"Літак вже полетів. Авіакомпанія SkyUp. Ми гойдаємось тут вже хвилин 40 точно. Директор до нас не виходить, зворотного зв'язку ніякої не дає. Каже: "Роз'їжджайтеся по домівках. Квитків продано більше, ніж є місць на борту. Ми якось будемо вирішувати це питання, але ви не полетите", — поскаржилася вона після НП в аеропорту Харкова.

[ + – ] НП в аеропорту Харкова

За словами дівчини, авіакомпанія SkyUp спершу пообіцяла відправити пасажирів рейсом о 8 ранку, а потім рейсом о 11. Але їм довелося писати заяви на ім'я представника компанії. Більш того, гарантій, що всіх пасажирів відправлять до Туреччини найближчим рейсом немає, оскільки на нього багато людей вже придбали квитки.

"Він нібито обіцяє, що ми полетимо літаком о 11, який вже заповнений. Там також люди придбали квитки. Тобто гарантії, що вилетять люди наступним рейсом в загальній кількості — теж немає", — додала пасажирка, яку не пустили на борт літака.

Компанія SkyUp відреагувала на скандал і заявила, що інцидент в аеропорту Харкова стався не через овербукінг (продажу зайвих квитків — ред.), а через заміну повітряного судна на інше.

"Відбулася заміна борту на борт з меншою ємністю крісел. Відповідно, всім пасажирам запропонували альтернативний варіант перельоту, в тому числі виліт з пересадкою в Стамбулі", — заявив авіаперевізник в коментарі журналістам.

Раніше Фокус розповідав, в Борисполі десятки пасажирів запізнилися на рейс до Туреччини. Серед тих, хто запізнився була екс-зірка шоу "Орел і решка" Яна Метьолкіна, яка звинуватила авіакомпанію МАУ в халатності.

Також Фокус повідомляв, що літак SkyUp повернувся в "Бориспіль" після зльоту. При посадці літака пасажири перебували в кисневих масках, а саме повітряне судно повернулося через НП на борту.