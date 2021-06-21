В "Борисполе" десятки пассажиров опоздали на рейс в Турцию, экс-звезда "Орел и решка" обвинила МАУ в халатности

По словам тревел-блогера, она хочет, чтобы украинская авиакомпания возместила ей стоимость билета и компенсацию за рекламные интеграции, которые она планировала сделать в Турции.

Из-за больших очередей на стойках регистрации в аэропорту "Борисполь" на рейс МАУ до Стамбула опоздали десятки пассажиров, среди которых была экс-звезда шоу "Орел и решка" Яна Метелкина.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Историей инцидента она поделилась в своем Instagram.

По словам Метелкиной, она приехала в аэропорт "Борисполь" почти за два часа до вылета, но все равно не смогла попасть на борт рейса PS 713 до Стамбула.

"За 15 минут до вылета я и еще под 50 людей все еще стояли в очереди на регистрацию. Нам сказали, что рейс задерживается и без нас не улетят. В 17:30 (изначальное время вылета самолета) меня зарегистрировали, я быстро прошла паспортный контроль и в 17:45 подошла к выходу на посадку. Он был закрыт. Нет ни души. Самолет улетел без меня и десятков людей. Представляете?", — написала тревел-блогер в своем микроблоге.

Яна Метелкина просила сотрудников аэропорта связаться с сотрудниками авиакомпании МАУ, но они лишь разводили руками. А к месту инцидента стягивали дополнительные силы правоохранителей в бронежилетах.

Тревел-блогера отвели в кабинет, где предъявили обвинение в совершении административного правонарушения, выписав ей штраф на 240 гривен по статье "Нарушение пункта пропуска". Пока Яна Метелкина с опоздавшими пассажирами добивались объяснений, в аэропорту "Борисполь" открылись новые стойки регистрации на следующий рейс с такой же большой очередью.

"Я стояла и наблюдала, как уже новые пассажиры снова не могут улететь. Отстояв в очереди 2 часа им на моих глазах говорили, что регистрация закрыта и самолет улетел. Люди кричали, ругались, просили помощи. И все это в пустоту. Спустя 4 часа стресса я забрала свой чемодан и приехала домой", — продолжила экс-участница шоу "Орел и решка".

Яна Метелкина также заявила, что хочет, чтобы авиакомпания МАУ возместила ей стоимость билета и выплатила компенсацию за рекламные интеграции, которые тревел-блогер планировала сделать в Турции.

"Друзья, которые сталкивались с такой ситуацией, поделитесь опытом, как гарантировано получить возмещение? И как мы можем глобально повлиять на этот системный чудовищный подход МАУ к клиентам? Может, давайте подадим групповой иск? Что еще можем сделать?", — подытожила Метелкина в Instagram.

Ранее Фокус сообщал, что в Борисполе обыскивают пассажиров самолета из Тбилиси. По данным СМИ, руководство аэропорта "Борисполь" получило сообщение о бомбе на борту самолета, из-за чего из воздушного судна выпускали по пять людей и каждого обнюхивали собаки.

Также Фокус рассказывал, что Украина эвакуировала своих граждан из Сектора Газа. Ранним утром 27 мая 109 украинцев вернулись на родину из Сектора Газа из-за войны Палестины и Израиля, на одном самолете вместе с ними вывезли граждан Молдовы и Болгарии.