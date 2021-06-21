В "Борисполі" десятки пасажирів запізнилися на рейс до Туреччини, екс-зірка "Орел і решка" звинуватила МАУ в халатності

За словами тревел-блогера, вона хоче, щоб українська авіакомпанія відшкодувала їй вартість квитка і компенсацію за рекламні інтеграції, які вона планувала зробити в Туреччині.

Через великі черги на стійках реєстрації в аеропорту "Бориспіль" на рейс МАУ до Стамбула запізнилися десятки пасажирів, серед яких була екс-зірка шоу "Орел і решка" Яна Метьолкіна.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Історією інциденту вона поділилася в своєму Instagram.

За словами Метьолкіної, вона приїхала в аеропорт "Бориспіль" майже за дві години до вильоту, але все одно не змогла потрапити на борт рейсу PS 713 до Стамбула.

"За 15 хвилин до вильоту я і ще під 50 людей все ще стояли в черзі на реєстрацію. Нам сказали, що рейс затримується і без нас не полетять. О 17:30 (початковий час вильоту літака) мене зареєстрували, я швидко пройшла паспортний контроль і о 17:45 підійшла до виходу на посадку. Він був закритий. Немає ні душі. Літак полетів без мене і десятків людей. Уявляєте?", — написала тревел-блогер у своєму мікроблозі.

Яна Метьолкіна просила співробітників аеропорту зв'язатися зі співробітниками авіакомпанії МАУ, але вони лише розводили руками. А до місця інциденту стягували додаткові сили правоохоронців в бронежилетах.

Тревел-блогера відвели до кабінету, де пред'явили звинувачення в скоєнні адміністративного правопорушення, виписавши їй штраф на 240 гривень за статтею "Порушення пункту пропуску". Поки Яна Метьолкіна пасажирами, що запізнилися, домагалися пояснень, в аеропорту "Бориспіль" відкрилися нові стійки реєстрації на наступний рейс з такою ж великою чергою.

"Я стояла і спостерігала, як уже нові пасажири знову не можуть полетіти. Відстоявши в черзі 2 години їм на моїх очах говорили, що реєстрація закрита і літак полетів. Люди кричали, лаялися, просили допомоги. І все це в порожнечу. Через 4 години стресу я забрала свою валізу і приїхала додому", — продовжила екс-учасниця шоу" Орел і решка ".

Яна Метьолкіна також заявила, що хоче, щоб авіакомпанія МАУ відшкодувала їй вартість квитка і виплатила компенсацію за рекламні інтеграції, які тревел-блогер планувала зробити в Туреччині.

"Друзі, які стикалися з такою ситуацією, поділіться досвідом, як гарантовано отримати відшкодування? І як ми можемо глобально вплинути на цей системний жахливий підхід МАУ до клієнтів? Може, давайте подамо груповий позов? Що ще можемо зробити?", — підсумувала Метелкина в Instagram.

Раніше Фокус повідомляв, що в Борисполі обшукують пасажирів літака з Тбілісі. За даними ЗМІ, керівництво аеропорту "Бориспіль" отримало повідомлення про бомбу на борту літака, через що з повітряного судна випускали по п'ять людей і кожного обнюхували собаки.

Також Фокус розповідав, що Україна евакуювала своїх громадян із Сектора Газа. Рано вранці 27 травня 109 українців повернулися на батьківщину з Сектора Газа через війну Палестини і Ізраїлю, на одному літаку разом з ними вивезли громадян Молдови та Болгарії.