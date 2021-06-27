"Вы не полетите": в аэропорту Харькова пассажиров не пустили в самолет из-за нехватки мест (видео)

На один из рейсов в Турцию продали больше билетов, чем было мест на борту. Пассажирам предложили написать заявление на имя представителя компании.

Пассажиров в аэропорту Харькова не пустили на борт самолета авиакомпании SkyUp, и воздушное судно без них вылетело в Турцию, сообщает УНИАН.

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Как рассказала одна из пассажирок, их не пустили на борт самолета в Турцию из-за нехватки мест в салоне: авиаперевозчик продал 210 билетов на рейс, а в самолете всего 189 посадочных мест.

Девушка также пожаловалась, что представители компании неохотно общались с пассажирами, которых не пустили на борт самолета из-за нехватки посадочных мест.

"Самолет уже улетел. Авиакомпания SkyUp. Мы качаемся здесь уже минут 40 точно. Директор к нам не выходит, обратной связи никакой не дает. Говорит: "Разъезжайтесь по домам. Билетов продано больше, чем есть мест на борту. Мы как-то будем решать этот вопрос, но вы не полетите", – пожаловалась она после ЧП в аэропорту Харькова.

[ + – ] ЧП в аэропорту Харькова

По словам девушки, авиакомпания SkyUp сперва пообещала отправить оставшихся пассажиров рейсом в 8 утра, а затем рейсом в 11. Но им пришлось писать заявления на имя представителя компании. Более того, гарантий, что всех пассажиров отправят в Турцию ближайшим рейсом нет, поскольку на него много людей уже приобрели билеты.

"Он якобы обещает, что мы полетим самолетом в 11, который уже заполнен. Там также люди приобрели билеты. То есть гарантии, что вылетят люди следующим рейсом в полном количестве – тоже нет", – добавила пассажирка, которую не пустили на борт самолета.

Компания SkyUp отреагировала на скандал и заявила, что инцидент в аэропорту Харькова произошел не из-за овербукинга (продажи лишних билетов — ред.), а из-за замены воздушного судна на другое.

"Произошла замена борта на борт с меньшей емкостью кресел. Соответственно, всем пассажирам предложили альтернативный вариант перелета, в том числе вылет с пересадкой в Стамбуле", – заявил авиаперевозчик в комментарии журналистам.

Ранее Фокус рассказывал, в Борисполе десятки пассажиров опоздали на рейс в Турцию. Среди опоздавших была экс-звезда шоу "Орел и решка" Яна Метелкина, которая обвинила авиакомпанию МАУ в халатности.

Также Фокус сообщал, что самолет SkyUp вернулся в "Борисполь" после взлета. При посадке самолета пассажиры находились в кислородных масках, а само воздушное судно вернулась из-за ЧП на борту.