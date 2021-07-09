Українців не пустили на борт літака Wizz Air "Київ — Таллінн", — соцмережі

Пасажирів не допустили до посадки навіть після того, як дозвіл на в'їзд у країну підтвердили естонські прикордонники.

У п'ятницю, 9 липня в аеропорту "Жуляни" (Київ) пасажирів не пустили на борт літака "Wizz Air".

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Як повідомив у соцмережі Facebook журналіст Айдер Муждабаєв, українців не пустили в салон авіалайнера, посилаючись на карантинні правила Естонії.

Причому, стверджує журналіст, не допомогло навіть те, що по телефону естонські прикордонники офіційно підтвердили пасажирам, що їх в'їзд у цю країну можливий.

Також Муждабаєв пише про неможливість додзвонитися в авіакомпанію "Wizz Air" для отримання пояснень.

Журналіст наводить текст офіційної скарги одного з пасажирів, у якому говориться, що незважаючи на офіційну інформацію, розміщену на інформаційних сайтах Естонії та підтвердження прикордонною службою Естонії про те, що в'їзд можливий, його з неповнолітньою дитиною відмовилися пустити на борт літака.

"Відмову в перевезенні мені надали не відразу, а лише після наполегливої вимоги, додзвонитися в авіакомпанію неможливо", — йдеться в скарзі.

[ + – ] Повідомлення Айдера Муждабаєва

Підтвердив інформацію про недопуск пасажирів на рейс і журналіст Аркадій Бабченко.

Він розповів, що цим рейсом не змогла вилетіти до Естонії подруга його дочки.

"Співробітник (авіакомпанії. — Ред.) вирішив, що прикордонна служба третьої країни — це він. І він буде вирішувати, кому летіти, кому не летіти", — пише Бабченко.

[ + – ] Повідомлення Аркадія Бабченка

Нагадаємо, у Познані авіарейс Ryanair в Одесу був затриманий у зв'язку з тим, що пілот не хотів пускати на борт авіалайнера понад 30 українців.

Пізніше з'явилася інформація, що аеропорт у Познані звинуватив в інциденті самих пасажирів з України.

Також повідомлялося, що в аеропорту Харкова пасажирів не пустили на борт літака авіакомпанії SkyUp, і літак вилетів до Туреччини без них. Пов'язано це з тим, що було продано більше квитків, ніж місць на борту авіалайнера.