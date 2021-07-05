Скандал с Ryanair в Польше: аэропорт обвинил в инциденте украинцев

Представитель аэропорта утверждает, что возможная причина происшествия – опоздание пассажиров на посадку. Хамство пилота при этом он отрицает.

Представитель аэропорта "Лавица" (Познань) Блажей Патрин подтвердил информацию о том, что более 30 пассажиров-украинцев с купленными билетами на рейс авиакомпании Ryanair "Познань — Одесса" не смогли сесть на самолет авиакомпании.

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По его словам, одна из вероятных причин случившегося – опоздание этих пассажиров на посадку, сообщает Укринформ.

"На данный момент мы выясняем ситуацию. Предварительно могу сказать, что эти пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу (гейту), с которого должны улететь", – сказал представитель аэропорта.

Блажей Патрин добавил, что за сложившуюся ситуацию с пассажирами этого рейса должна отвечать авиакомпания Ryanair.

Вместе с тем, менеджмент аэропорта изучает подробности инцидента, в том числе изучая данные видеомониторинга.

Касаемо якобы хамства в адрес украинцев со стороны одного из пилотов авиакомпании, то Блажей Патрин эту информацию не подтвердил.

Ранее сообщалось, что в Познани авиарейс Ryanair в Одессу был задержан в связи с тем, что пилот якобы не хотел пускать на борт авиалайнера более 30 граждан Украины.

Также мы рассказывали. что пассажиров в аэропорту Харькова не пустили на борт самолета авиакомпании SkyUp, и воздушное судно без них вылетело в Турцию. Случилось это из-за того, что было продано больше билетов, чем мест на борту авиалайнера.

А в аэропорту "Борисполь" десятки пассажиров опоздали на рейс в Турцию. Экс-звезда "Орел и решка" Яна Метелкина обвинила в халатности авиакомпанию МАУ.