Скандал із Ryanair у Польщі: аеропорт звинуватив в інциденті українців

Представник аеропорту стверджує, що можлива причина події — запізнення пасажирів на посадку. Хамство пілота при цьому він заперечує.

Представник аеропорту "Лавица" (Познань) Блажей Патрін підтвердив інформацію про те, що більше 30 пасажирів-українців із купленими квитками на рейс авіакомпанії Ryanair "Познань — Одеса" не змогли сісти на літак авіакомпанії.

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За його словами, одна з ймовірних причин того, що сталося — запізнення цих пасажирів на посадку, повідомляє Укрінформ.

"Наразі ми зʼясовуємо ситуацію. Попередньо можу сказати, що ці пасажири вчасно не прийшли до відповідного виходу (гейту), з якого повинні полетіти", — сказав представник аеропорту.

Блажей Патрін додав, що за ситуацію, що склалася з пасажирами цього рейсу, повинна відповідати авіакомпанія Ryanair.

Разом із тим, менеджмент аеропорту вивчає подробиці інциденту, зокрема вивчаючи дані відеомоніторингу.

Що стосується нібито хамства на адресу українців із боку одного з пілотів авіакомпанії, то Блажей Патрін цю інформацію не підтвердив.

Раніше повідомлялося, що в Познані авіарейс Ryanair в Одесу був затриманий у звʼязку з тим, що пілот нібито не хотів пускати на борт авіалайнера більше 30 громадян України.

Також ми розповідали. що пасажирів в аеропорту Харкова не пустили на борт літака авіакомпанії SkyUp, і повітряне судно без них вилетіло до Туреччини. Сталося це через те, що було продано більше квитків, ніж місць на борту авіалайнера.

А в аеропорту "Бориспіль" десятки пасажирів запізнилися на рейс до Туреччини. Ексзірка "Орел і решка" Яна Метьолкіна звинуватила в халатності авіакомпанію МАУ.