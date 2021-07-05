У Польщі пілот Ryanair не пускав на борт літака 30 українців, — ЗМІ

За словами очевидців, один з пілотів перешкоджав посадці українців на борт, вигукуючи на їхню адресу образливі зауваження "Я тут головний" і "Геть".

У Познані (Польща) в понеділок, 5 липня, авіарейс Ryanair в Одесу був затриманий у звʼязку з тим, що пілот нібито не хотів пускати на борт авіалайнера понад 30 громадян України.

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Як пише Gazeta Wyborcza, літак повинен був вилетіти за розкладом о 06:30 ранку. Але, за словами очевидців, один з пілотів перешкоджав посадці українців на борт, з невідомої причини вигукуючи на їхню адресу образливі зауваження "Я тут головний" і "Геть".

За словами представника аеропорту Блавея Патріна, цей інцидент буде ретельно розслідуваний. Однак, каже він, у нього наразі немає відомостей, що підтверджують подібну поведінку одного з членів екіпажу.

Також провести перевірку за цим фактом пообіцяло керівництво познанського аеропорту.

Нагадаємо, у квітні Boeing авіакомпанії All Nippon Airways, що летів з Парижа в Токіо, здійснив екстрену посадку в аеропорту Новосибірська через те, що у пілота стався інсульт.

А в грудні минулого року німецький пілот окреслив у небі величезний шприц у знак початку вакцинації в Європі.

Також повідомлялося, що у 2019 році в Росії загинув пілот, який учив Путіна літати на чолі зграї білих журавлів.