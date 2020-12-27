Немецкий пилот очертил в небе огромный шприц в знак начала вакцинации в Европе

20-летний летчик поднялся в небо на легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana и пролетел по намеченной траектории 200 километров.

Немецкий пилот Сэмми Крамер во время полета очертил в небе над Германией огромный шприц, в поддержку стартующей в Европе компании по вакцинации.

Перед полетом 20-летний летчик изобразил свой маршрут в виде шприца в устройстве GPS и затем поднялся в небо на легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana, чтобы пролететь по намеченной траектории 200 километров. По его словам, составление маршрута не заняло у него много времени, примерно 30 минут, а сам полет длился около полутора часов.

Служба по отслеживанию полетов Flightradar24 опубликовала маршрут в Twitter.

"Еще остается относительно много людей, которые выступают против вакцинации, и мои действия могут быть напоминанием для них, чтобы они задумались над этой темой, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки", – сказал молодой пилот телеканалу Reuters TV, добавив, что его полет не следует рассматривать, как прямой призыв всем прививаться.

"Пожалуй, это также был знак радости, потому что авиационная отрасль сильно пострадала от пандемии", – сказал Крамер.

Напомним, в воскресенье, 27 декабря, страны Евросоюза приступают к массовой вакцинации от коронавируса. Вакцинация будет проводиться вакциной от Pfizer/BioNTech, которая была одобрена Еврокомиссией после рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Первые партии препарата уже получили в Германии, Франции, Австрии и Италии.