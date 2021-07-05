В Польше пилот Ryanair не пускал на борт самолета 30 украинцев, – СМИ

По словам очевидцев, один из пилотов препятствовал посадке украинцев на борт, выкрикивая в их адрес оскорбительные замечания "Я здесь главный" и "Вон".

В Познани (Польша) в понедельник, 5 июля, авиарейс Ryanair в Одессу был задержан в связи с тем, что пилот якобы не хотел пускать на борт авиалайнера более 30 граждан Украины.

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Как пишет Gazeta Wyborcza, самолет должен был вылететь по расписанию в 06:30 утра. Но, по словам очевидцев, один из пилотов препятствовал посадке украинцев на борт, по неизвестной причине выкрикивая в их адрес оскорбительные замечания "Я здесь главный" и "Вон".

По словам представителя аэропорта Блавея Патрина, этот инцидент будет тщательно расследован. Однако, говорит он, у него на данный момент нет сведений, подтверждающих подобное поведение одного из членов экипажа.

Также провести проверку по этому факту пообещало руководство познаньского аэропорта.

Напомним, в апреле Boeing авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за того, что у пилота произошел инсульт.

А в декабре прошлого года немецкий пилот очертил в небе огромный шприц в знак начала вакцинации в Европе.

Также сообщалось, что в 2019 году в России погиб пилот, учивший Путина летать во главе стаи стерхов.