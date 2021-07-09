Украинцев не пустили на борт самолета Wizz Air "Киев - Таллин", – соцсети

Пассажиров не допустили к посадке даже после того, как разрешение на въезд в страну подтвердили эстонские пограничники.

В пятницу, 9 июля в аэропорту "Жуляны" (Киев) пассажиров не пустили на борт самолета "Wizz Air".

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Как сообщил в соцсети Facebook журналист Айдер Муждабаев, украинцев не пустили в салон авиалайнера, ссылаясь на карантинные правила Эстонии.

Причем, утверждает журналист, не помогло даже то, что по телефону эстонские пограничники официально подтвердили пассажирам, что их въезд в эту страну возможен.

Также Муждабаев пишет о невозможности дозвониться в авиакомпаниию "Wizz Air" для получения разъяснений.

Журналист приводит текст официальной жалобы одного из пассажиров, в котором говорится, что несмотря на официальную информацию, размещенную на информационных сайтах Эстонии и подтверждение погранслужбой Эстонии о том, что въезд возможен, его с несовершеннолетним ребенком отказались пустить на борт самолета.

"Отказ в перевозке мне предоставили не сразу, а лишь после настоятельно требования, дозвониться в авиакомпанию невозможно", – говорится в жалобе.

[ + – ] Сообщение Айдера Муждабаева

Подтвердил информацию о недопуске пассажиров на рейс и журналист Аркадий Бабченко.

Он рассказал, что этим рейсом не смогла вылететь в Эстонию подруга его дочери.

"Сотрудник (авиакомпании. – Ред.) решил, что погранслужба третьей страны – это он. И он будет решать, кому лететь, кому не лететь", – пишет Бабченко.

[ + – ] Сообщение Аркадия Бабченко

Напомним, в Познани авиарейс Ryanair в Одессу был задержан в связи с тем, что пилот не хотел пускать на борт авиалайнера более 30 украинцев.

Позже появилась информация, что аэропорт в Познани обвинил в инциденте самих пассажиров из Украины.

Также сообщалось, что в аэропорту Харькова пассажиров не пустили на борт самолета авиакомпании SkyUp, и самолет вылетел в Турцию без них. Связано это с тем, что было продано больше билетов, чем мест на борту авиалайнера.