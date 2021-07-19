Пассажиры ждали сутки: рейс Wizz Air из Афин в Киев задержали без объяснения причин (видео)

Компания несколько раз переносила вылет, присылая пассажирам лишь новое время отправления. В итоге людей заставили ждать вылета под палящим солнцем.

Сотни пассажиров рейса W66268 авиакомпании Wizz Air из аэропорта Афин в аэропорт имени Сикорского в Киеве (Жуляны) были вынуждены почти сутки ждать своего вылета. Изначально рейс должен был стартовать 18 июля в 21.35, однако пассажирам пришло сообщение о его переносе на 15.30 следующего дня.

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Как пишет "23 Канал" со ссылкой на пассажиров рейса, представители компании не сообщали людям о причинах задержки самолета. Вместо каких-то подробностей происходящего они, по словам журналистов, получали лишь уведомления от компании о следующем вероятном времени вылета.

Днем Telegram-канал KievMap со ссылкой на пассажиров сообщил, что их вывели на улицу к самолету и они были вынуждены под палящим солнцем ожидать посадки.

"Сутки не можем вылететь из Афин рейсом Wizzair W66268. Должны были лететь вчера в 21.35. Рейс переносили несколько раз, получили 15 сообщений от Виззов с постоянным изменением времени. Последнее было на 1.15 ночи, но в 12 пришло, что рейс перенесли почти на сутки на 15.30 сегодня 19.07. Около 2-3 ночи, после терзаний работников аэропорта (представительства Виззов здесь нет), нас отвезли в отель. Сейчас привезли к самолёту и 40 мин держали на солнце +40, пока они что-то качали в самолёт. Никто на вопросы не отвечает. Надеемся, что долетим все-таки", — цитирует канал владельцев билетов на рейс.

[ + – ] Источник: KievMap

Сервис Flightstats сообщает, что самолет вылетел из Афин только в 17.03 19 июля, а приземлился в украинской столице в 18.57. Таким образом, самолет вылетел как минимум на 20 часов позже, чем изначально планировалось. О причинах задержки неизвестно до сих пор.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцев не пустили на борт самолета Wizz Air "Киев — Таллин". 9 июля пассажиров не допустили к посадке даже после того, как разрешение на въезд в страну подтвердили эстонские пограничники. Свой запрет представители авиакомпании объяснили карантинными правилами Эстонии.

Также Фокус сообщал, что в аэропорту Харькова пассажиров не пустили в самолет из-за нехватки мест. На один из рейсов в Турцию продали больше билетов, чем было мест на борту. В авиакомпании заявили, что нехватка мест вызвана заменой самолета, а пассажиров, которые не попали на борт , отправили в Турцию другими рейсами.