"Зовсім обнагліли": пасажирка відмовилась поступитися місцем парі з дитиною

Експерти з етикету кажуть, що "золоте правило" хороших манер полягає в тому, щоб поводитися з іншими так, як би ви хотіли, щоб вчинили з вами.

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Історія пасажирки Нати Б., яка відмовилася поступитися місцем свого чоловіка подружжю з дитиною, завірусилась на одному з форумів на платформі Reddit, зібравши велику кількість реакцій. Інтернет-спільнота почала обговорювати, чи правильно вчинила жінка.

У своєму дописі американка з Вілмінгтона (Північна Кароліна, США), яка не розкрила свого справжнього імені, згадала про випадок, що стався з нею під час польоту авіакомпанії Delta Air Lines з містечка Ролі до Парижа на початку цього літа.

"Ми з чоловіком забронювали місця посередині літака у проході. Поки він ходив у туалет, біля вікна в цьому ряді вже сіла жінка з немовлям", — розповідає пасажирка.

Пасажирка не поступилась місцем у літаку Фото: Flickr

Вона поклала сумочку на своє місце, щоб влаштуватися, однак відразу після цього до неї підійшов незнайомець й зайняв вільне сидіння, яке належало її чоловікові. "Він подивився на мене і сказав: "О, мені потрібно сісти поруч з дружиною і дитиною", — пише Ната Б.

Жінка відповіла, що це місце зайняте й відмовилась пересідати в задню частину літака. Подружжя попутників пробурмотіло щось собі під ніс, але врешті-решт пішло геть.

Етикет

Експерти з етикету кажуть, що "золоте правило" хороших манер полягає в тому, щоб поводитися з іншими так, як би ви хотіли, щоб вчинили з вами. Якщо пара хотіла сидіти разом, то слід було заздалегідь повідомити про це співробітників авіакомпанії під час реєстрації.

Спільнота Reddit значною мірою також підтримала позицію Нати Б.

"Універсальна відповідь: ви не повинні поступатися місцем, за яке заплатили";

"Ого, це дуже сміливо, у деяких людей немає сорому";

"Вони з чоловіком це спланували. Їм не сподобалося, що ви їх перехитрили й публічно присоромили";

"Зовсім обнагліли";

"Якщо вам дійсно потрібно сидіти разом, запропонуйте сусідові на гіршому місці пересісти на краще, а не навпаки".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річний танцюрист Ділан Спрінгер з Лідса (Велика Британія) не захотів платити за додатковий багаж в літаку й вирішив обманути авіакомпанію. Хлопець не приховує, що дуже боявся попастись "на гарячому", але йому пощастило пройти контроль не поміченим.

А от Кессіді Бонд перед рейсом з Балі в Австралію прийняла таблетку заспокійливого й була здивована, коли прокинулася і не виявила в літаку інших пасажирів. Довкола неї метушились стюардеси з переляканими очима.