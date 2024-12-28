"Совсем обнаглели": пассажирка отказалась уступить место паре с ребенком

Эксперты по этикету говорят, что "золотое правило" хороших манер заключается в том, чтобы вести себя с другими так, как бы вы хотели, чтобы поступили с вами.

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История пассажирки Наты Б., которая отказалась уступить место своего мужа супругам с ребенком, завирусилась на одном из форумов на платформе Reddit, собрав большое количество реакций. Интернет-сообщество начало обсуждать, правильно ли поступила женщина.

В своем посте американка из Уилмингтона (Северная Каролина, США), которая не раскрыла своего настоящего имени, вспомнила о случае, произошедшем с ней во время полета авиакомпании Delta Air Lines из городка Роли в Париж в начале этого лета.

"Мы с мужем забронировали места посередине самолета в проходе. Пока он ходил в туалет, у окна в этом ряду уже села женщина с младенцем", — рассказывает пассажирка.

Пассажирка не уступила место в самолете Фото: Flickr

Она положила сумочку на свое место, чтобы устроиться, однако сразу после этого к ней подошел незнакомец и занял свободное сиденье, которое принадлежало ее мужу. "Он посмотрел на меня и сказал: "О, мне нужно сесть рядом с женой и ребенком", — пишет Ната Б.

Женщина ответила, что это место занято и отказалась пересаживаться в заднюю часть самолета. Супруги попутчики пробормотали что-то себе под нос, но в конце концов ушли.

Этикет

Эксперты по этикету говорят, что "золотое правило" хороших манер заключается в том, чтобы вести себя с другими так, как бы вы хотели, чтобы поступили с вами. Если пара хотела сидеть вместе, то следовало заранее сообщить об этом сотрудникам авиакомпании во время регистрации.

Сообщество Reddit в значительной степени также поддержало позицию Наты Б.

"Универсальный ответ: вы не должны уступать место, за которое заплатили";

"Ого, это очень смело, у некоторых людей нет стыда";

"Они с мужем это спланировали. Им не понравилось, что вы их перехитрили и публично пристыдили";

"Совсем обнаглели";

"Если вам действительно нужно сидеть вместе, предложите соседу на худшем месте пересесть на лучшее, а не наоборот".

Напомним, ранее Фокус писал, что 23-летний танцор Дилан Спрингер из Лидса (Великобритания) не захотел платить за дополнительный багаж в самолете и решил обмануть авиакомпанию. Парень не скрывает, что очень боялся попасться "на горячем", но ему посчастливилось пройти контроль незамеченным.

А вот Кэссиди Бонд перед рейсом из Бали в Австралию приняла таблетку успокоительного и была удивлена, когда проснулась и не обнаружила в самолете других пассажиров. Вокруг нее суетились стюардессы с испуганными глазами.