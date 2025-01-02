"З нами хвора": пасажирка розплакалась, коли пілот зробив про неї персональне оголошення (відео)

Енжел зізналась, що люди переважно ставляться до її проблеми з розумінням, але дехто грубіянить та починає робити зауваження.

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25-річна Енжел регулярно літає комерційними авіарейсами й нещодавно здійснила чергову подорож з американського міста Фенікс до британської столиці — Лондона. Як з’ясувалось, такі мандрівки для жінки — велике випробування, адже у 15 років їй поставили діагноз "множинна алергія". Крайня мандрівка стала для неї дуже емоційною через персональне оголошення від пілота.

"У мене алергія на всі горіхи, насіння, олію, гірчицю, апельсини, полуницю і кокоси. Найбільше проблем викликають саме горіхи, їхній запах може зашкодити мені, а це стає проблемою, коли ви протягом декількох годин перебуваєте у літаку з іншими пасажирами", — розповідає жінка в інтерв’ю Newsweek.

Британка похвалила дві авіакомпанії, зокрема Southwest та British Airways (BA), за те, що вони проявляють найбільше уваги до пасажирів у таких випадках.

Нещодавно вона опублікувала ролик на своїй сторінці у TikTok, що миттєво став вірусним. У кадрі пасажирка сидить біля ілюмінатора, коли голос по внутрішньому зв'язку оголошує: "З нами хвора пасажирка, яка має серйозну алергію на горіхи. Ми просимо утриматися від вживання арахісу або горіхових закусок, які ви могли взяти з собою на борт літака. Дякуємо за допомогу та співпрацю".

Британка страждає через сильну алергію Фото: TikTok

Енжел зізналася, що їй не завжди так щастить.

"Деякі люди ставляться до цього з розумінням, а деякі — грубо і починають робити зауваження, мовляв, вони все одно відкриють горіхи, бо нібито алергія, яка передається повітряно-крапельним шляхом, несправжня", — каже вона.

У коментарях до відео глядачі почали активно ділитися своїми думками.

"На одному рейсі подібне оголошення зробили для мене. Сусід по кріслу повернувся і прошепотів, що йому байдуже. Довелося сказати, що та пасажирка з алергією — то я", — написала одна з учасниць обговорення.

Інший користувач додав: "Я й гадки не мав, що з’їсти трохи горіхів у літаку – це проблема! Не можу згадати, коли востаннє їв горіхи під час польоту, але врахую це на майбутнє".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирка відмовилася поступитися місцем свого чоловіка подружжю з дитиною. Ця історія завірусилась на одному з форумів на платформі Reddit, зібравши велику кількість реакцій. Інтернет-спільнота почала обговорювати, чи правильно вчинила жінка.

А от Кессіді Бонд перед рейсом в Австралію прийняла таблетку заспокійливого й була здивована, коли прокинулася і не виявила в літаку інших пасажирів. Довкола неї метушились стюардеси з переляканими очима.