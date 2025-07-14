Українська блогерка Олена Мандзюк вирішила створити з підписниками "токсичне ком'юніті". Вона визнала, що її діти можуть побити інших хлопців за спілкування "мовою терористів".

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Блогерка спочатку назвала себе "токсичною людиною до всього московського" і запропонувала підписникам створити "токсичне ком'юніті". Думки людей з цього приводу розділилися.

Зокрема, користувачі мереж радили їй не розділяти людей на російськомовних та україномовних з малих років. Такий розвиток подій призведе до агресії з дитинства.

"А потім дивуються, звідки війни виникають. Давайте всі будемо виховувати агресію в дітях, нам же мало сусідів конч***х. Давайте, щоб наші були такими ж", — написала одна з підписниць.

У відповідь на це блогерка Мандзюк написала, що її діти "можуть відп***ти іншу дитину, якщо вона говорить мовою терористів, тобто російською.

Інші користувачі зазначили, що в лавах ЗСУ воюють із ворогом безліч російськомовних солдатів із перших днів повномасштабної війни. Однак більшість підписників підтримали погляди Мандзюк.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Наталія Ліщик давала вчителям рекомендації щодо боротьби з російською мовою серед учнів. Якщо вчитель чує російську мову, він може сказати, що "не розуміє суті питання".

Нещодавно "Укрпошта" потрапила в мовний скандал через продаж газети російською мовою. Гендиректор підприємства Ігор Смілянський зауважив, що в законі України про мову немає заборони на поширення російськомовних видань.