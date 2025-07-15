Мандзюк набросилась на нардепа и других критиков, поддержавших "москворотых детей": подробности конфликта

Блогер Елена Мандзюк продолжила скандал по поводу избиения русскоязычных детей и показали лицо женщины, которая написала оскорбительные высказывания. Комментаторку отнесли к группе людей "какая разница", которые предлагают не акцентировать на языке. Кроме того, блогерка заметила реакцию нардепа Алексея Гончаренко, и также нашла, что ответить.

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Женщина, о которой говорится в заметке Мандзюк, пообещала, что побьет блогера прямо на глазах потомков. В ответ блогер объяснила, что россияне несут украинцам только страдания. В stories в Instagram упоминаются дети, которые имеют право делать собственные выводы и остро реагировать, когда слышат русский язык. По мнению Елены, речь идет о защите в тылу, тогда как военные защищают Украину от РФ на фронте.

Елена Мандзюк и языковой конфликт

Сообщение Мандзюк появилось утром 15 июля, через пол дня после того, как сеть отреагировала на скандальное заявление о возможности бить русскоязычных детей. Пользовательница соцсети с ником matiushko_mariia в ответ пообещала такие же действия в отношении блогера. Среди прочего, в заметке-ответе упоминаются слова украинского политика и общественного деятеля Вячеслава Липинского, который жил в конце 19 века. Политик утверждал, что "нейтральные нации обречены на смерть и рабство".

"Доброе утро от мамочки "какая разница". Мои дети родились исключительно в любви к стране, в которой родились, и я горжусь этим. Но, к сожалению, мои дети живут в войне и страдают от всего московитского. Мои дети четко знают, что московиты — это террор, убийства, пытки, боль, и полное зло. Странно, что в тылу этого не понимают", — написала блогерка.

Скандал с Мандзюк — ответ блогера на комментарий Фото: Скриншот Скандал с Мандзюк — ответ блогера относительно русскоязычных Фото: Скриншот

В следующих фрагментах stories Мандзюк написала о Гончаренко. Блогерка отметила, что странно, когда экс-нардеп от "Партии регионов" так тревожится из-за слов лайфстайл-блогера. Также есть упоминания о выступлениях политика в поддержку русского языка в 2014 году, о его прыжках между политическими силами и о родственных связях с экс-мэром Одессы Алексеем Костусевым.

Скандал с Мандзюк — блогерша ответила Гончаренко Скандал с Мандзюк — блогерша вспомнила о "Партии регионов" Скандал с Мандзюк — блогерша вспомнила о Порошенко Скандал с Мандзюк — блогерша вспомнила о Костусеве и украинофобах

Скандал с Мандзюк — детали

Между тем накануне вечером, 14 июля, на сообщение Мандзюк отреагировал нардеп Гончаренко. Политик написал в Telegram-канале, что не допустит насилия в отношении детей, и пообещал, что лишит женщину родительских прав, если будет какое-то нападение. Кроме того, вспоминается ребенок, который на днях погиб в Херсоне: нардеп риторически спросил, нужно ли его также бить.

Скандал с Мандзюк — Гончаренко о нападениях на детей Фото: Скриншот Скандал с Мандзюк — Гончаренко о погибшем ребенке Фото: Скриншот

Что заявила Елена Мандзюк

Фокус писал о новом скандале с Мандзюк, который разгорелся 14 июля. Речь идет о диалоге под сообщением в Instagram. Некоторые комментаторы посоветовали блогеру не делить людей на русскоязычных и украиноязычных, поскольку из-за этого в детях появляется слишком много агрессии. В ответ Мандзюк написала, что ее дети могут "от п*здеть другого ребенка", если тот говорит на языке террористов.

Отметим, другой скандал Мандзюк связан с блогером Анной Алхим. В соцсетях развернулся конфликт между двумя женщинами, одна из которых говорила о защите украинского языка и культуры, а другие настаивала на том, что имеет право жить так, как хочет и проблемы украинцев ее беспокоят.

Напоминаем, 15 июля Елена Мандзюк озвучила прибыль, полученную от Instagram в течение последних трех месяцев.