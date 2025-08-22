"Я в такой стране жить не хочу": Мандзюк обвинила нардепа Гончаренко в психологическом насилии

Блогер Елена Мандзюк заявила о психологическом насилии и давлении со стороны народного депутата Алексея Гончаренко. По заявлению нардепа против нее было открыто уголовное производство из-за комментариев в соцсетях о том, что ее дети могут бить русскоязычных детей.

Инфлюенсер опубликовала сториз на своей странице в Instagram, в котором обвинила депутата в притеснениях общественных деятелей за проукраинскую позицию. Блогерша написала, что из-за давления со стороны Гончаренко ей пришлось удалить рекламную интеграцию.

"Из-за его безосновательных больных фантазий мне и моим детям грозит убийство и возможность осуществлять волонтерскую деятельность в пользу ВСУ и ветеранов и вести предпринимательскую деятельность", — заявила Мандзюк.

Она обвинила Гончаренко в "превышении своих рабочих обязанностей" и заявила, что "никакого факта преступления не существует" и это уголовное производство никогда не было бы открыто, если бы заявление поступило не от народного депутата.

"И когда летят тысячи заявлений на таких преступников, как Гончаренко, дела не открывают. Я живу в государстве абсурда, которое притесняет общественных деятелей с проукраинской позицией и прославляет пророссийских предателей. Если так будет продолжаться дальше, я в такой стране жить не хочу!" — написала блогерша.

Блогер Мандзюк заявила, что нардеп Гончаренко оказывает против нее психологическое насилие Фото: скриншот

В другом сториз Мандзюк рассказала, что украинский бренд, с которым она имела постоянное сотрудничество, решил прекратить сотрудничество и попросил вернуть средства, потому что имеет нейтральную позицию в ситуации, сложившейся между ней и нардепом.

"Я понимаю, что часть моих доходов зависит от рекламных интеграций в блоге, и враги страны, кроме информационной на меня кампании, угроз давления, давят еще и финансово, ради одной цели — чтобы я молчала, но так не будет!" — заявила блогерша.

Украинский бренд отказался от сотрудничества с блогером Мандзюк Фото: скриншот

Елена Мандзюк обвинила Алексея Гончаренко в давлении: ответ нардепа

Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале опубликовал скриншот комментария с Instagram-страницы Елены Мандзюк, в котором пользовательница vlasenko_katerine хвалит блогера за продвижение украинской культуры, однако осуждает за провокацию травли детей. Депутат в своем комментарии пишет имя блогера как "Елена", поскольку ее ник в соцсети — elena_mandziuk.

"Знаете, очень много у Елены Мандзюк адекватных комментаторов, которые объясняют, пытаются донести очень важную мысль, ставят ей резонные вопросы и предлагают просто извиниться. Извиниться и исчерпать конфликт. Может, Елена почитает и все-таки поймет, где она была не права, и извинится? Как думаете?" — написал Гончаренко.

Гончаренко призвал Мандзюк извиниться за свои слова Фото: скриншот

Скандал с Еленой Мандзюк: детали

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко 14 августа опубликовал в Telegram ответ Национальной полиции Украины на его обращение относительно высказываний блогера Елены Мандзюк. Инфлюенсер писала в соцсетях, что ее дети могут "могут отп***ть другого ребенка, если он говорит на языке террористов" — на русском. В документе говорилось, что полиция открыла дело по обращению депутата о разжигании Мандзюк вражды по языковому признаку.

В тот же день Елена Мандзюк отреагировала на уголовное дело против нее и сказала, что ее "травят за ненависть к русскому".

16 августа Мандзюк заявила, что будет судиться с Гончаренко за "клевету" и "перекручивание ее слов".