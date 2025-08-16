Блогер Мандзюк будет судиться с нардепом Гончаренко за "клевету": детали конфликта

Блогер Елена Мандзюк, которая попала в скандал со своим комментарием относительно избиения русскоязычных детей, заявила о намерении подать иск против народного депутата Алексея Гончаренко. Она считает, что слова политика являются клеветой и сознательным перекручиванием слов.

Инфлюенсерка добавляет, что конфликт с нардепом касается не личных мотивов, а речь "идет о принципе", рассказала женщина в комментарии для "Суспільне. Хмельницький".

Госпожа Мандзюк отмечает, что после открытия уголовного производства не жалеет о своей позиции, ведь она "отражает мое отношение ко всему российскому в Украине".

"Я понимаю, что враг и его "приспешники" всегда будут искать слова, за которые можно зацепиться. Именно этим и занимается Гончаренко вместо того, чтобы бороться с реальной российской пропагандой и влиянием. Он отбеливает русский язык и пытается дискредитировать тех, кто четко стоит на украинских позициях", — сказала блогер.

После того как полиция начала расследование по факту ее высказываний и реакции нардепа Гончаренко, она рассказала, что планирует подать иск против политика за клевету и "искажение моих слов".

"Это наносит ущерб моей репутации, безопасности моей семьи и разжигает вражду внутри страны", — добавила госпожа Мандзюк.

По ее словам, конфликт с нардепом — это "не о личном, это о принципе", который заключается в том, готовы ли украинцы "закрывать глаза на толерирование российского в тылу и носителей этой пропаганды в украинском пространстве".

"Для меня ответ очевиден", — резюмировала блогерша.

Дело Елены Мандзюк: подробности

14 июля инфлюенсер в комментариях на своей странице в Instagram заявила, что ее дети "могут отп***ть другого ребенка, если он говорит на языке террористов" — то есть, на русском. Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко подал заявление в полицию по факту высказываний женщины.

14 августа Мандзюк сообщила, что полиция открыла дело за ее высказывания. Нардеп Гончаренко позже опубликовал ответ полиции на депутатское обращение, где указано на факт начала уголовного производства.

Сама блогерша прокомментировала начало расследования против нее. Она сказала, что отец ее детей четвертый год на фронте, а ее травят и пытаются посадить за ненависть ко всему русскому.