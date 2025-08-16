Блогерка Мандзюк судитиметься з нардепом Гончаренком за "наклеп": деталі конфлікту

Блогерка Олена Мандзюк, яка потрапила в скандал зі своїм коментарем щодо побиття російськомовних дітей, заявила про намір подати позов проти народного депутата Олексія Гончаренка. Вона вважає, що слова політика є наклепом і свідомим перекручуванням слів.

Інфлюенсерка додає, що конфлікт з нардепом стосується не особистих мотивів, а мова "йде про принцип", розповіла жінка у коментарі для "Суспільне. Хмельницький".

Пані Мандзюк відзначає, що після відкриття кримінального провадження не шкодує про свою позицію, адже вона "відображає моє ставлення до всього російського в Україні".

"Я розумію, що ворог і його "посіпаки" завжди будуть шукати слова, за які можна зачепитися. Саме цим і займається Гончаренко замість того, щоб боротися з реальною російською пропагандою та впливом. Він відбілює російську мову й намагається дискредитувати тих, хто чітко стоїть на українських позиціях", — сказала блогерка.

Після того, як поліція розпочала розслідування за фактом її висловлювань та реакції нардепа Гончаренка, вона розповіла, що планує подати позов проти політика за наклеп і "перекручення моїх слів".

"Це завдає шкоди моїй репутації, безпеці моєї родини та розпалює ворожнечу всередині країни", — додала пані Мандзюк.

За її словами, конфлікт з нардепом — це "не про особисте, це про принцип", який полягає в тому, чи готові українці "заплющувати очі на толерування російського в тилу та носіїв цієї пропаганди в українському просторі".

"Для мене відповідь очевидна", — резюмувала блогерка.

Справа Олени Мандзюк: подробиці

14 липня інфлюенсерка в коментарях на своїй сторінці в Instagram заявила, що її діти "можуть відп***ти іншу дитину, якщо вона говорить мовою терористів" — тобто, російською. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко подав заяву до поліції за фактом висловлювань жінки.

14 серпня Мандзюк повідомила, що поліція відкрила справу за її висловлювання. Нардеп Гончаренко пізніше опублікував відповідь поліції на депутатське звернення, де вказано про факт початку кримінального провадження.

Сама блогерка прокоментувала початок розслідування проти неї. Вона сказала, що батько її дітей четвертий рік на фронті, а її цькують і намагаються посадити за ненависть до всього російського.