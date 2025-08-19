"Російською говориш — ну і добре": Алхім злила особисту розмову з Мандзюк (відео)

Алхім оприлюднила розмову з Мандзюк, яка нібито відбулася три місяці тому. На записі чути, як Олена мило спілкується з Анною та говорить, що не має нічого проти російської мови. Водночас сама блогерка стверджує, що цю розмову створив штучний інтелект, а Анна діє так для того, щоб підірвати довіру.

Анна Алхім опублікувала нібито запис розмови з Оленою Мандзюк, яка відбулась 17 травня 2025 року. Відео із записом блогерка показала у своєму Telegram-каналі.

Запис розмови Алхім і Мандзюк

На записі чути, як Алхім була на зустрічі з Мандзюк, та вони спілкувались на тему мови та скандалів, які нещодавно спалахнули навколо них двох. Олена, зокрема, сказала, що їй все одно, якою мовою і хто спілкується. Мовляв, це справа кожного:

"Я до мови абсолютно не чіпляюсь. Думаєш, у мене немає друзів, які російською спілкуються? Я ж не посилаю їх увесь час, це абсолютно їхня справа. Російською говориш — ну і добре. Вони через інше до тебе чіпляються".

Блогерка також додала, що її дратують люди, які говорять за спиною одне, а в очі інше.

"Вони мене всі дратують. Якщо мені щось не сподобалось, я тобі це скажу. Я не буду ходити і за спиною казати "о боже вона така сука", а потім казати тобі, як ти мені подобаєшся. У тебе є якісь свої принципи, які ти підтримуєш, у мене так само. Але нам треба вийти з цього. Бо у мене до тебе якоїсь суперагресії чи злості немає", — сказала Олена.

Реакція Мандзюк

Олена Мандзюк стверджує, що цей запис створив штучний інтелект.

"Починають генерувати штучним інтелектом відео і аудіо файли, підставляючи моє обличчя, мій силует, мій голос. Вирізають по слову провокацію з моїх величезних висловлювань. Це спеціальні дії для підриву довіри. Це все роблять вороги, які прославляють московитий мир", — написала Мандзюк.

Мандзюк каже, що запис розмови згенерував ШІ Фото: Instagram

Водночас Алхім переконує, що запис не міг бути зроблений з допомогою ШІ, адже він був записаний через диктофон Iphone, там вказана дата. Анна покликала Мандзюк на детектор брехні та експертизу, щоб вияснити, чи був запис створений штучним інтелектом. Олена відмовилась, заявивши, що "дуже цінує свій час і вже давала Ані можливість змінитись та працювати на благо України, вона його не використала".

Мандзюк відмовилась іти на детектор брехні Фото: Threads

Навіщо Алхім записує розмови з людьми

Блогерка пояснила, що іноді записує розмови з людьми для "підстраховки", щоб мати докази, бо люди їй не вірять, а вірять тому, що бачать в інтернеті.

Вона додала, що любить Україну і не зробила нічого поганого. За її словами, вона має право захищати себе.

