"На русском говоришь — ну и хорошо": Алхим слила личный разговор с Мандзюк (видео)

Алхим обнародовала разговор с Мандзюк, который якобы состоялся три месяца назад. На записи слышно, как Елена мило общается с Анной и говорит, что не имеет ничего против русского языка. В то же время сама блогер утверждает, что этот разговор создал искусственный интеллект, а Анна действует так для того, чтобы подорвать доверие.

Анна Алхим опубликовала якобы запись разговора с Еленой Мандзюк, который состоялся 17 мая 2025 года. Видео с записью блогер показала в своем Telegram-канале.

Запись разговора Алхим и Мандзюк

На записи слышно, как Алхим была на встрече с Мандзюк, и они общались на тему языка и скандалов, которые недавно вспыхнули вокруг них двоих. Елена, в частности, сказала, что ей все равно, на каком языке и кто общается. Мол, это дело каждого:

"Я к языку абсолютно не придираюсь. Думаешь, у меня нет друзей, которые на русском общаются? Я же не посылаю их все время, это абсолютно их дело. На русском говоришь — ну и хорошо. Они из-за другого к тебе придираются".

Блогерша также добавила, что ее раздражают люди, которые говорят за спиной одно, а в глаза другое.

"Они меня все раздражают. Если мне что-то не понравилось, я тебе это скажу. Я не буду ходить и за спиной говорить "о боже она такая сука", а потом говорить тебе, как ты мне нравишься. У тебя есть какие-то свои принципы, которые ты поддерживаешь, у меня так же. Но нам надо выйти из этого. Потому что у меня к тебе какой-то супер агрессии или злости нет", — сказала Елена.

Реакция Мандзюк

Елена Мандзюк утверждает, что эту запись создал искусственный интеллект.

"Начинают генерировать искусственным интеллектом видео и аудио файлы, подставляя мое лицо, мой силуэт, мой голос. Вырезают по слову провокацию из моих огромных высказываний. Это специальные действия для подрыва доверия. Это все делают враги, которые прославляют московитый мир", — написала Мандзюк.

Мандзюк отказалась идти на детектор лжи Фото: Threads

В то же время Алхим утверждает, что запись не могла быть сделана с помощью ИИ, ведь она была записана через диктофон Iphone, там указана дата. Анна позвала Мандзюк на детектор лжи и экспертизу, чтобы выяснить, была ли запись создана искусственным интеллектом. Елена отказалась, заявив, что "очень ценит свое время и уже давала Ане возможность измениться и работать на благо Украины, она его не использовала".

Мандзюк говорит, что запись разговора сгенерировал ИИ Фото: Instagram

Зачем Алхим записывает разговоры с людьми

Блогер объяснила, что иногда записывает разговоры с людьми для "подстраховки", чтобы иметь доказательства, потому что люди ей не верят, а верят тому, что видят в Интернете.

Она добавила, что любит Украину и не сделала ничего плохого. По ее словам, она имеет право защищать себя.

