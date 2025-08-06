"Я не удивлена": нардеп объяснила, как Анна Алхим выехала в Дубай несмотря на уголовные дела

Народный депутат Украины Наталья Пипа объяснила, что блогер Анна Алхим смогла выехать из Украины в Дубай, несмотря на открытие против нее дел, потому что ей не было объявлено подозрение. Скандальная инфлюенсерка фигурирует в уголовных производствах по статьям "разжигание национальной вражды" и "государственная измена".

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Парламентарий от партии "Голос" отметила, что "не удивлена" сменой места жительства блогера. Наталья Пипа напомнила, что запретить выезд может только судья.

"Если я скучаю фактически за каждым украинцем и украинкой и жду возвращения домой, то здесь противоположная ситуация", — написала нардеп.

Как Анна Алхим уехала из Украины

Пипа объяснила, что открытие уголовного дела является лишь первым этапом. Если следствие обнаружит доказательства правонарушения, лицу будет объявлено подозрение, и уже в отношении подозреваемого суд сможет избрать по ходатайству прокурора меру пресечения: арест, домашний арест или запрет выезда из страны.

Народный депутат Пипа объяснила, как блогер Алхим выехала за границу Фото: скриншот

Дела против Анны Алхим: что известно

Блогер Анна Алхим 1 августа заявила, что переезжает с семьей в Дубай и не планирует возвращаться в Украину. По ее словам, она приняла это решение после удара по ЖК "Республика", куда ходит на учебу ее сын. Блогерша сказала, что для нее "нет места лучше Киева", но жизнь в Украине стала "похожа на лотерею".

В мае Наталья Пипа сообщила, что обратилась в СБУ с просьбой проверить блогера Анну Алхим из-за угрозы национальной безопасности. Пипа напомнила, что Алхим называла президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "красавчиком", танцевала под российскую музыку перед портретами погибших украинских защитников.

16 мая Пипа сообщила, что против Алхим открыто уголовное производство за "разжигание национальной вражды". Через неделю, 21 мая, нардеп сообщила об открытии еще одного уголовного производства против блогера Анны Алхим по статье 111 Уголовного кодекса Украины — "государственная измена".

Сама Алхим сказала, что не переживает из-за открытых против нее уголовных дел, не признает своей вины и не считает себя пророссийской. Блогер рассказывала, что живет в Киеве и имеет тату в виде вышиванки и герба Украины.