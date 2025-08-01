Без планов на возвращение: Анна Алхим переезжает с семьей в Дубай

Блогер Анна Алхим заверила, что ее никто не выгонял из страны, а распространенные версии причин переезда — ложные.

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Как говорится в телеграмм-канале блогера, она с семьей переезжает в Дубай и не планирует возвращаться в Украину. Анна Алхим признается, что пока не знает, было ли это решение правильным, но надеется, что время все расставит на свои места.

Кроме этого, она отметила, что создает новый Instagram-аккаунт, посвященный жизни в Дубае. Также блогерша заверила, что ее никто не выгонял из страны, а распространенные версии причин переезда — ложные.

Фото: Скриншот

Она объяснила, что окончательное решение приняла после последнего прилета по "Республике", где учится ее сын. По ее словам, жизнь в Украине в последнее время стала похожей на "лотерею", что заставило ее искать покоя за рубежом.

"Не будет обстрелов — я со слезами на глазах вернусь домой, потому что с такими же слезами я отсюда и уезжаю. Лучше Киева для меня места нет!" — призналась блогерша.

Фото: Скриншот

Что известно об Анне Алхим

Как ранее сообщал Фокус, против блогера Анны Алхим открыто уголовное производство по статье о государственной измене. До этого она уже фигурировала в деле о разжигании национальной вражды.

Инициатором обращения к Национальной полиции стала народный депутат от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа. Ранее между ней и блогером уже возникал публичный конфликт.

По словам депутата, Алхим танцевала под российскую музыку перед портретами погибших украинских военных, называла президента РФ Владимира Путина "красавчиком", демонстрировала пренебрежение ко всему украинскому и распространяла российские пропагандистские нарративы.

Однако, это не единственный скандал с участием блогера. Ранее ее коллега Елена Мандзюк публично выступила в защиту украинского языка и вступила в спор с Анной Алхим, которая настаивает на своем праве общаться на русском.

Кроме того, в одном из сообщений Алхим, касаясь языкового вопроса, заявила, что если в Украине хотят "запретить все русское", то, мол, следует отдать Харьков и Одессу.