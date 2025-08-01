Без планів на повернення: Анна Алхім переїжджає з родиною до Дубаю

Блогерка Анна Алхім запевнила, що її ніхто не виганяв з країни, а поширені версії причин переїзду — неправдиві.

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Як йдеться у телеграм-каналі блогерки, вона з родиною переїжджає до Дубаю та не планує повертатися в Україну. Анна Алхім зізнається, що поки не знає, чи було це рішення правильним, але сподівається, що час усе розставить на свої місця.

Окрім цього, вона зазначила, що створює новий Instagram-акаунт, присвячений життю в Дубаї. Також блогерка запевнила, що її ніхто не виганяв з країни, а поширені версії причин переїзду — неправдиві.

Фото: Скриншот

Вона пояснила, що остаточне рішення ухвалила після останнього прильоту по "Республіці", де навчається її син. За її словами, життя в Україні останнім часом стало схожим на "лотерею", що змусило її шукати спокою за кордоном.

"Не буде обстрілів — я зі сльозами на очах повернусь додому, бо з такими ж сльозами я звідси й їду. Краще Києва для мене місця немає!"— зізналася блогерка.

Фото: Скриншот

Що відомо про Анну Алхім

Як раніше повідомляв Фокус, проти блогерки Анни Алхім відкрите кримінальне провадження за статтею про державну зраду. До цього вона вже фігурувала в справі про розпалювання національної ворожнечі.

Ініціаторкою звернення до Національної поліції стала народна депутатка від партії "Голос", секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа. Раніше між нею та блогеркою вже виникав публічний конфлікт.

За словами депутатки, Алхім танцювала під російську музику перед портретами загиблих українських військових, називала президента РФ Володимира Путіна "красунчиком", демонструвала зневагу до всього українського та поширювала російські пропагандистські наративи.

Однак це не єдиний скандал за участю блогерки. Раніше її колега Олена Мандзюк публічно виступила на захист української мови та вступила у суперечку з Анною Алхім, яка наполягає на своєму праві спілкуватися російською.

Крім того, в одному з дописів Алхім, торкаючись мовного питання, заявила, що якщо в Україні хочуть "заборонити все російське", то, мовляв, слід віддати Харків і Одесу.