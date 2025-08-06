"Я не здивована": нардепка пояснила, як Анна Алхім виїхала в Дубай попри кримінальні справи

Народна депутатка України Наталія Піпа пояснила, що блогерка Анна Алхім змогла виїхати з України до Дубаю попри відкриття проти неї справи, бо їй не було оголошено підозру. Скандальна інфлюенсерка фігурує в кримінальних провадженнях за статтями "розпалювання національної ворожнечі" та "державна зрада".

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Парламентарка від партії "Голос" зазначила, що "не здивована" зміною місця проживання блогерки. Наталія Піпа нагадала, що заборонити виїзд може тільки суддя.

"Якщо я скучаю фактично за кожними українцем і українкою і чекаю повернення додому, то тут протилежна ситуація", — написала нардепка.

Як Анна Алхім виїхала з України

Піпа пояснила, що відкриття кримінальної справи є лише першим етапом. Якщо слідство виявить докази правопорушення, особі буде оголошено підозру, і вже щодо підозрюваної суд зможе обрати за клопотанням прокурора запобіжний захід: арешт, домашній арешт чи заборону виїзду з країни.

Народна депутатка Піпа пояснила, як блогерка Алхім виїхала за кордон Фото: скриншот

Справи проти Анни Алхім: що відомо

Блогерка Анна Алхім 1 серпня заявила, що переїжджає з родиною до Дубаю та не планує повертатися до України. За її словами, вона ухвалила це рішення після удару по ЖК "Республіка", куди ходить на навчання її син. Блогерка сказала, що для неї "немає місця, кращого за Київ", але життя в Україні стало "схоже на лотерею".

У травні Наталія Піпа повідомила, що звернулася до СБУ з проханням перевірити блогерку Анну Алхім через загрозу національній безпеці. Піпа нагадала, що Алхім називала президента країни-агресора РФ Володимира Путіна "красунчиком", танцювала під російську музику перед портретами загиблих українських захисників.

16 травня Піпа повідомила, що проти Алхім відкрите кримінальне провадження за "розпалювання національної ворожнечі". За тиждень, 21 травня, нардепка повідомила про відкриття ще одного кримінального провадження проти блогерки Анни Алхім за статтею 111 Кримінального кодексу України — "державна зрада".

Сама Алхім сказала, що не переживає через відкриті проти неї кримінальні справи, не визнає своєї вини та не вважає себе проросійською. Блогерка розповідала, що живе у Києві та має тату у вигляді вишиванки і герба України.