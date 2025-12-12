"Холостяк" Иракли Макацария в третий раз станет отцом: что известно о его семье (фото)

40-летний грузинский продюсер Иракли Макацария, который стал известным после участия в 6-м сезоне шоу "Холостяк", с женой Лизой Чичуа снова ожидают пополнения в семье. Супруги в третий раз станут родителями.

Они уже рассекретили пол ребенка. "Холостяк" и его возлюбленная ожидают девочку. Пара опубликовала видео с гендер-пати.

"Ребенок №3 уже вскоре появится на свет", — написали Иракли и Лиза.

В комментариях их активно начали поздравлять звездные друзья и поклонники.

Иракли Макацария в третий раз станет отцом

Иракли Макацария: личная жизнь

Иракли стал широко известен в 2016 году, когда был главным героем шестого сезона шоу "Холостяк" в Украине — там он выбирал свою избранницу из 28 участниц. В финале сделал предложение Елене Лесик , но их отношения завершились через год после проекта.

Отношения с Лизой Чичуа

В 2021 году Иракли начал отношения с Лизой Чичуа, которая младше его на 17 лет. В 2022 году он сделал ей предложение, а в июле того же года они поженились на пышной свадьбе в Грузии.

Пара воспитывает двоих детей: сына Георгия, который родился в июне 2023 года, и дочь Нину, о рождении которой Иракли сообщил в начале 2025 года.

Макацария активно делится семейными моментами в социальных сетях, показывая жизнь с женой и детьми.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа Фото: Instagram

Сейчас Иракли живет вместе с женой и детьми в Грузии, совмещая семейную жизнь с бизнесом, блогерской деятельностью и другими проектами.

Иракли Макацария с сыном Фото: Instagram

