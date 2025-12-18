"Більше не можу дивитися": після смерті Степана Гіги розгорівся скандал (фото)

Львівський композитор Ярослав Борута звинуватив "столичних колег" у піарі на смерті Степана Гіги. Він наголосив, що ніхто з них так і не приїхав на прощання з артистом 14-15 грудня у Львові.

Борута залишив у Facebook допис після похорону Гіги. Він саркастично запитав про розмір гонорару за участь у прощанні.

Композитор про похорон Степана Гіги

Композитор зазначив, що справжні друзі були 14 і 15 грудня у Львові.

"Більше не можу дивитися на цей фальш, який заполонив інтернет! 15 грудня відбулася направду дуже сумна історична подія в українському пісенному мистецтві, поховання легендарного співака народного артиста України Степана Гіги! Хтось зміг із творчих побратимів приїхати попрощатися, а хтось ні, бо були на то певні причини. Все пройшло би непомітно якби якраз ті, хто не приїхав до Львова не почали із Степаном викладати давні фото і під ними виписувати всякі нісенітниці та робити собі піар на горі його родини", — написав Борута.

За його словами, це стосується столичних зірок.

"При житті ви всі ігнорували Степана ніколи його не запрошували у ваші "тусовки". Але він не проживаючи в Києві всіх вас разом взятих своєю мегапопулярністю поклав на лопатки і ви ніяк не змогли з цим змиритися. Ота чорна заздрість закрила всім вам очі. Я не вірю що ви всі такі були зайняті і не знайшли часу приїхати попрощатися", — написав композитор.

Він навів приклад співака Михайла Грицкана, який скасував свій концерт і провів Гігу в останню путь.

"Може вам треба було гонорари заплатити, щоб ви були на похороні?! Ви не маєте ні морального ні будь якого іншого права взагалі щось писати про цю Людину! Ви не його друзі і ніколи ними не були", — зазначив Ярослав Борута.

Ярослав Борута про піар на смерті Степана Гіги Фото: Facebook

Дописи Артема Пивоварова

Цікаво, що офіційний акаунт Артема Пивоварова після смерті Степана Гіги почав активно ширити дуетне відео зі співаком, супроводжуючи його клікбейтними заголовками про останню пісню.

"Важко усвідомити цю новину… Я мав за честь співпрацювати зі Степаном Гігою в межах проєкту The Вуса. Ми випустили наш спільний реліз буквально місяць потому… Я не хочу в це вірити… Це була людина справжньої місійності, яка щиро вірила, що має служити людям. Степан Петрович був не просто артистом, він був людиною світла. Його присутність, його голос, його ставлення до людей завжди несли тепло і силу", — написав Пивоваров.

У коментарях українці наголосили, що це не остання пісня Гіги, адже буквально за кілька днів до його смерті на YouTube зʼявилася композиція "Мої роки — моя молитва".

Артем Пивоваров записав пісню зі Степаном Гігою Фото: TikTok

