Родина Степана Гіги зробила заяву після похорону артиста (фото)

Сім'я народного артиста Степана Гіги після його похорону вийшла на зв'язок. Рідні співака, який помер 12 грудня, подякували тим, хто розділив з ними горе.

Родина Гіги в Instagram написала пост. Сім'я артиста наголосила, що для них було важливо, що стільки людей зібралося, аби вшанувати пам'ять Степана Петровича, музика якого об'єднувала цілі покоління.

Родичі Степана Гіги звернулися до фанатів співака

"Дякуємо кожному, хто прийшов попрощатися зі Степаном Гігою та провести його в останню путь. У цей непростий час ваша присутність, молитва, щирі слова стали знаком глибокої поваги та любові до людини, чия творчість торкалася сердець і об'єднувала покоління", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, родина Гіги подякувала всім, хто допоміг організувати прощання та похорон, а окрема подяка — меру Львова Андрію Садовому та його команді.

Степан Гіга помер 12 грудня Фото: Instagram

"Світла пам'ять про маестро житиме в його піснях і в серцях тих, для кого його голос став частиною життя. Низький уклін і щира вдячність", — зазначила родина виконавця.

Помер Степан Гіга

Про смерть народного артиста стало відомо 12 грудня. До цього він певний час перебував у лікарні. Ходили чутки, що музиканту ампутували ногу та він впав у кому. Команда співака заперечувала цю інформацію та вимагала спростування.

Ще 19 листопада представники Гіги повідомили, що його терміново прооперували й він перебуває у важкому, але стабільному стані. Усі найближчі концерти були скасовані.

Поховали Степана Петровича на Личаківському кладовищі у Львові 15 грудня.

Могила Степана Гіги Фото: Телеграф

