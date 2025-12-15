Смерть Степана Гіги: що відомо про дружину, дітей і онуків народного артиста України

12 грудня у Львові на 67-му році життя помер народний артист України Степан Гіга. Попри велику популярність, співак завжди намагався тримати приватну сферу подалі від публічності.

Фокус розповідає, що відомо про особисте життя Степана Гіги та його родину.

Два шлюби

Степан Гіга був офіційно одружений двічі. Його першою дружиною стала дівчина, з якою він навчався в одній школі. Подробиці їхнього шлюбу артист ніколи не афішував, а причина розлучення залишається невідомою.

Другою дружиною співака стала Галина — професійна бандуристка. Раніше вона працювала адміністраторкою Закарпатської обласної філармонії, де у 1990-х роках Степан Гіга був солістом. Водночас познайомилися вони не на Закарпатті, а в Києві. Знайомство переросло у стосунки, а згодом — у міцну сім’ю.

Галина уникає публічності й рідко з’являється на світських заходах. Сам Степан Гіга також не був частим гостем гучних подій українського шоубізнесу. Нині дружина артиста є директоркою студії звукозапису GIGARecords, яка займалася, зокрема, й його творчими проєктами.

Відео дня

Степан Гіга з дружиною Галиною та сином Степаном Фото: Facebook

Діти та онуки Степана Гіги

У шлюбах у співака народилися двоє дітей — донька Квітослава та син Степан Гіга-молодший. Обоє пов’язали своє життя з музикою і багато років виступали разом із батьком. Сам артист неодноразово наголошував, що має з дітьми теплі та близькі стосунки.

У 2013 році Степан Гіга взяв участь у телепроєкті "Міняю жінку", однак згодом зізнавався, що шкодує про це рішення. За словами співака, випуск змонтували таким чином, що створило хибне враження, ніби він не спілкується з дітьми. Артист заперечував це й підкреслював, що родина завжди поруч із ним — зокрема й під час концертних турів.

Окрім дітей, у Степана Гіги залишився онук Даніель, син Квітослави. За словами близьких, хлопчик також цікавиться музикою.

Степан Гіга з дітьми та онуком Фото: Instagram

Цього року син артиста, Степан Гіга-молодший, отримав звання заслуженого артиста України — відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Степана Гігу поховали у Львові на Личаківському кладовищі.

Роман Слобода, турменеджер Степана Гіги, у коментарі РБК-Україна пригадав розмову з артистом після госпіталізації. Музикант не відчував, що його життя обірветься, думав про виступи та навіть обіцяв, що встане і дасть концерт.

Крім того, українські виконавці та інші зірки відреагували на сумну звістку про смерть артиста.