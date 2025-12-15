Смерть Степана Гиги: что известно о жене, детях и внуках народного артиста Украины

12 декабря во Львове на 67-м году жизни скончался народный артист Украины Степан Гига. Несмотря на большую популярность, певец всегда старался держать частную сферу подальше от публичности.

Фокус рассказывает, что известно о личной жизни Степана Гиги и его семье.

Два брака

Степан Гига был официально женат дважды. Его первой женой стала девушка, с которой он учился в одной школе. Подробности их брака артист никогда не афишировал, а причина развода остается неизвестной.

Второй женой певца стала Галина — профессиональная бандуристка. Ранее она работала администратором Закарпатской областной филармонии, где в 1990-х годах Степан Гига был солистом. В то же время познакомились они не на Закарпатье, а в Киеве. Знакомство переросло в отношения, а со временем — в крепкую семью.

Галина избегает публичности и редко появляется на светских мероприятиях. Сам Степан Гига также не был частым гостем громких событий украинского шоубизнеса. Сейчас жена артиста является директором студии звукозаписи GIGARecords, которая занималась, в частности, и его творческими проектами.

Степан Гига с женой Галиной и сыном Степаном Фото: Facebook

Дети и внуки Степана Гиги

В браках у певца родились двое детей — дочь Квитослава и сын Степан Гига-младший. Оба связали свою жизнь с музыкой и много лет выступали вместе с отцом. Сам артист неоднократно подчеркивал, что имеет с детьми теплые и близкие отношения.

В 2013 году Степан Гига принял участие в телепроекте "Меняю женщину", однако впоследствии признавался, что жалеет об этом решении. По словам певца, выпуск смонтировали таким образом, что создало ложное впечатление, будто он не общается с детьми. Артист отрицал это и подчеркивал, что семья всегда рядом с ним — в том числе и во время концертных туров.

Кроме детей, у Степана Гиги остался внук Даниэль, сын Квитославы. По словам близких, мальчик также интересуется музыкой.

Степан Гига с детьми и внуком Фото: Instagram

В этом году сын артиста, Степан Гига-младший, получил звание заслуженного артиста Украины — соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

