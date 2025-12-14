Умер Степан Гига: во Львове прощаются с народным артистом Украины (видео)

14 декабря во Львове началось прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря в возрасте 66 лет.

Несмотря на то, что прощание должно было начаться в 16:00, люди начали приходить к Гарнизонному храму святых апостолов Петра и Павла во Львове гораздо раньше, сообщает "Суспільне".

В 19:00 начался чин парастаса. Сегодня все желающие смогут почтить любимого артиста до 23:00.

Среди тех, кто пришел проститься, – родственники, колеги и поклонники музыкальной легенды. У труны замечены третья жена артиста Надежда, его сын Степан Гига-младший (от второго брака), и дочь Квитослава (от первого брака).

"Его вся Украина знает и не только Украина, думаю, что и за рубежом. Это очень известный певец и, думаю, очень любимый народом. Его люди любили, его песни любили, так как Назария Яремчука. Назария было тяжело потерять, а теперь его тяжело потерять. Вот Зинкевич остался еще один и Попович", — рассказала журналистам местная жительница Юлия.

"Для меня это был артист от Бога. Талант. Человечность. Честь. Украинство. Он правду пел", – делится поклонник артиста Василий.

Накануне мэр Львова Андрей Садовый написал, что Гига завещал быть похороненным в этом городе. Его местом упокоения станет 75-е поле Лычаковского кладбища.

Городской голова также опубликовал кадры, где большое количество людей идет в Гарнизонный храм.

"Пусть это прощание будет тихим и светлым", – отметил он.

15 декабря в 14:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла пройдет чин похорон. Около 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание со Степаном Гигой, после чего его похоронят.

Степан Гига умер в больнице Первого Территориального медицинского объединения Львова. 19 ноября команда артиста заявила об отмене концертов в связи с ухудшением его здоровья.

Гига готовился не только к выступлениям в Украине, но и к турне по Европе. 16 ноября ему исполнилось 66 лет.

Напомним, в ноябре стало известно, что Степан Гига серьезно заболел, а затем журналист Виталий Глагола написал, что артист впал в кому. Он также рассказал об ампутации ноги Степана Гиги.

Также сообщалось, что известно о жизни певца.