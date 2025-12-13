Умер Степан Гига: стало известно, где и когда похоронят артиста

В воскресенье, 14 декабря, начнется прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который скончался накануне, 12 декабря, в возрасте 66 лет.

Церемония будет проходить в во Львове, написал в соцсетях мэр города Андрей Садовый.

"Прощание начнется в 16.00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). В 19:00 – чин парастаса. Прощание продлится до 23:00", – говорится в сообщении.

15 декабря в 14:00 пройдет чин похорон в Гарнизонном храме, а примерно в 15:00 состоится общегородское прощание с артистом на площади Рынок.

Похоронят музыканта на 75-м поле Лычаковского кладбища. Садовый рассказал, что Гига хотел быть похороненным во Львове, и город выполняет его завет, занимаясь организацией прощания и похорон.

Команда певца опубликовала аналогичную информацию о времени и месте прощания с ним.

"Степан Гига был и навсегда останется голосом, который знает и узнает Украина. Его песни — память поколений, искренность, любовь и правда, которые будут звучать вечно. Спасибо каждому, кто придет разделить эту боль и провести Артиста в последний путь", – говорится в заявлении на странице звезды.

Степан Гига планировал отправиться в тур по Европе

На март у исполнителя был запланирован европейский тур, а за несколько дней до его смерти на официальном YouTube-канале Гиги появилась песня "Мои года – моя молитва", написанная более 20 лет назад.

"Ее содержание остается актуальным и сегодня. В этих строках путь человека, который научился ценить каждый момент, каждый день и каждый урок судьбы. Это песня-исповедь, песня-молитва", – говорится в описании.

В комментариях поклонники артиста выражают искреннюю скорбь из-за смерти любимого певца.

Песня-исповедь появилась на канале артиста за несколько дней до его смерти

Напомним, о смерти Степана Гиги сообщило издание ZAXID.NET вечером 12 декабря. Фокус собрал, что известно о творческом пути Степана Гиги, вредных привычках и его смерти.

Также сообщалось, как на его уход отреагировали украинские звезды.