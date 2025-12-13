Помер Степан Гіга: стало відомо, де і коли поховають артиста

У неділю, 14 грудня, розпочнеться прощання з народним артистом України Степаном Гігою, який помер напередодні, 12 грудня, у віці 66 років.

Церемонія відбуватиметься у Львові, написав у соцмережах мер міста Андрій Садовий.

"Прощання розпочнеться о 16.00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). О 19:00 — чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00", — йдеться в повідомленні.

15 грудня о 14:00 відбудеться чин похорону в Гарнізонному храмі, а приблизно о 15:00 відбудеться загальноміське прощання з артистом на площі Ринок.

Поховають музиканта на 75-му полі Личаківського кладовища. Садовий розповів, що Гіга хотів бути похованим у Львові, і місто виконує його заповіт, займаючись організацією прощання і похорону.

Відео дня

Команда співака опублікувала аналогічну інформацію про час і місце прощання з ним.

"Степан Гіга був і назавжди залишиться голосом, який знає і впізнає Україна. Його пісні — пам'ять поколінь, щирість, любов і правда, які звучатимуть вічно. Дякую кожному, хто прийде розділити цей біль і провести Артиста в останню путь", — йдеться в заяві на сторінці зірки.

Степан Гіга планував вирушити в тур Європою

На березень у виконавця був запланований європейський тур, а за кілька днів до його смерті на офіційному YouTube-каналі Гігі з'явилася пісня "Мои года — моя молитва", написана понад 20 років тому.

"Її зміст залишається актуальним і сьогодні. У цих рядках шлях людини, яка навчилася цінувати кожен момент, кожен день і кожен урок долі. Це пісня-сповідь, пісня-молитва", — йдеться в описі.

У коментарях шанувальники артиста висловлюють щиру скорботу через смерть улюбленого співака.

Пісня-сповідь з'явилася на каналі артиста за кілька днів до його смерті

Нагадаємо, про смерть Степана Гіги повідомило видання ZAXID.NET увечері 12 грудня. Фокус зібрав, що відомо про творчий шлях Степана Гіги, шкідливі звички та його смерть.

Також повідомлялося, як на його відхід відреагували українські зірки.