В больнице умер Степан Гига, — СМИ

В больнице в возрасте 66-ти лет умер известный украинский певец Степан Гига.

Перед этим Гига находился в тяжелом состоянии. Умер певец в реанимации первой Львовской больницы. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Певцу было 65 лет.

Сейчас представители артиста не подтверждали смерть Степана Гиги.

Зато смерть артиста подтвердил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Упокоился в Боге Степан Гига! Его песни знают от мала до велика, ему подпевала вся Украина. К большому сожалению, сегодня мы потеряли талантливого артиста! Соболезнования семье! Вечная память Степану Гиге!" — написал он.

19 ноября стало известно, что Степан Гига попал в больницу, а его концерты были перенесены. Было известно, что артисту понадобится оперативное вмешательство.

8 декабря появилась информация, что Степану Петровичу ампутировали ногу выше колена, и сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Впоследствии появилась информация о том, что Степан Гига находится в коме.

"Хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. По информации источников, решение об ампутации принималось в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось", — говорилось в публикации журналиста Виталия Глаголы.

В ответ PR-директор Гиги обратилась к Виталию Глаголе с требованием опровергнуть информацию, которую тот распространил в социальных сетях.

В своем сообщении к Виталию она отметила: "Прошу предоставить официальные и проверенные ссылки, из которых была взята эта информация, ведь ее масштабирование до уровня "сенсации" не имеет ничего общего с достоверностью. Отдельно подчеркиваю: право на приватность является неотъемлемым, и распространение непроверенных сведений без согласия лица недопустимо".